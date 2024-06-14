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64-летнюю пенсионерку отправили в тюрьму за убийство в Новосибирской области

64-летнюю пенсионерку отправили в тюрьму за убийство в Новосибирской области

14 июня 2024, 09:48
Фото: прокуратура Новосибирской области
Восемь с половиной лет проведет в колонии за убийство собутыльника пенсионерка из Новосибирской области, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Новосибирской области пенсионерку приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за убийство знакомого. Решение было принято судом Барабинского района, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Как следует из материалов дела, 18 декабря 64-летняя женщина выпивала в компании своего знакомого. Застолье переросло в ссору, женщина схватила подвернувшийся под руку кухонный нож и ударила оппонента прямо в сердце.

Помимо отбытия срока, пенсионерка также должна будет возместить родственникам убитого расходы на погребение и моральный ущерб — всего более полумиллиона рублей.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Суд#Убийство#Пенсионерка
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