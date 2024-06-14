64-летнюю пенсионерку отправили в тюрьму за убийство в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
В Новосибирской области пенсионерку приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за убийство знакомого. Решение было принято судом Барабинского района, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Как следует из материалов дела, 18 декабря 64-летняя женщина выпивала в компании своего знакомого. Застолье переросло в ссору, женщина схватила подвернувшийся под руку кухонный нож и ударила оппонента прямо в сердце.
Помимо отбытия срока, пенсионерка также должна будет возместить родственникам убитого расходы на погребение и моральный ущерб — всего более полумиллиона рублей.