Праздник Иконы Божией Матери 3 июля: что можно и нельзя делать в этот день

В Мефодьев день принято было идти на охоту — и человек, поймавший в силки перепела белого цвета, считался принесшим удачу своему роду. Также люди старались именно на этот день назначить визит к знахарю или травнику. Считалось, что целебные свойства растений в Мефодьев день возрастают.