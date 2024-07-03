Праздник Иконы Божией Матери 3 июля: что можно и нельзя делать в этот день

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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В среду, 3 июля, православные отмечают праздник Иконы Божией Матери Моденской. Известно, что в 1717 году этот образ из города Модена, что в Италии, привез граф Шереметьев. Через несколько лет икону пожертвовал храму села Косино Петр I.
Кроме того, у верующих в этот день принято вспоминать священномученика Мефодия, епископа азиатского города Патара. Именно поэтому его и называют — епископ Патарский.
Несмотря на свой спокойный характер, Мефодий в вопросах веры был непоколебимым человеком, не терпящим любую ересь. За свою жизнь он написал несколько толкований Писания и нравственные поучения. В 312 году Мефодию отрубили голову язычники.
Церковный календарь сообщает, что 3 июля именинники Андрей, Афанасий, Гурий, Глеб, Елисей, Инна, Иоанн, Лазарь, Лука, Мефодий, Римма, Наум и Фома.
В Мефодьев день принято было идти на охоту — и человек, поймавший в силки перепела белого цвета, считался принесшим удачу своему роду. Также люди старались именно на этот день назначить визит к знахарю или травнику. Считалось, что целебные свойства растений в Мефодьев день возрастают.