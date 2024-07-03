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Какой праздник 3 июля

Праздник Иконы Божией Матери 3 июля: что можно и нельзя делать в этот день

3 июля 2024, 09:54
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Какой праздник 3 июля
Православные 3 июля отмечают праздник Иконы Божией Матери Моденской и день памяти священномученика Мефодия.

Православные праздники

В среду, 3 июля, православные отмечают праздник Иконы Божией Матери Моденской. Известно, что в 1717 году этот образ из города Модена, что в Италии, привез граф Шереметьев. Через несколько лет икону пожертвовал храму села Косино Петр I.

Кроме того, у верующих в этот день принято вспоминать священномученика Мефодия, епископа азиатского города Патара. Именно поэтому его и называют — епископ Патарский.

Несмотря на свой спокойный характер, Мефодий в вопросах веры был непоколебимым человеком, не терпящим любую ересь. За свою жизнь он написал несколько толкований Писания и нравственные поучения. В 312 году Мефодию отрубили голову язычники.

Именинники

Церковный календарь сообщает, что 3 июля именинники Андрей, Афанасий, Гурий, Глеб, Елисей, Инна, Иоанн, Лазарь, Лука, Мефодий, Римма, Наум и Фома.

Приметы

В Мефодьев день принято было идти на охоту — и человек, поймавший в силки перепела белого цвета, считался принесшим удачу своему роду. Также люди старались именно на этот день назначить визит к знахарю или травнику. Считалось, что целебные свойства растений в Мефодьев день возрастают.

Что нельзя делать?

  • В Мефодьев день не рекомендовалось заплетать косы — иначе голова будет болеть.
  • Нельзя трогать пауков, чтобы не лишиться благополучия и богатства. В этих же целях не рекомендовалась выбрасывать недоеденные продукты, и любой мусор.
  • Есть дичь в этот день — к бедности и голоду.
  • 3 июля — плохой день для начала путешествия и даже для похода в лес.

Погода

  • Если 3 июля идет дождь — он может продлиться еще месяц.
  • О плохой погоде сигнализировал и лебединый крик.
  • Выползшие на сушу лягушки сообщали о приходе ненастной погоды.
  • Если паук активно плел паутину — погода наладится.
  • Пчелы нападают и жалят — к засушливой погоде.
  • Если рыбы плещутся на поверхности водоема — скоро начнется гроза.
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