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Published Сегодня, 02:35

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Updated Сегодня, 02:37

Тысячи новосибирцев отправятся сегодня на пляжи

До +26 градусов ожидается в Новосибирске в день Ивана Купалы

7 июля 2024, 02:35
Фото: 1MI
Тысячи новосибирцев отправятся сегодня на пляжи
Синоптики 7 июля прогнозируют комфортное летнее тепло на фоне небольшого дождя.

В воскресенье, 7 июля, в день Ивана Купалы, по данным сервиса Яндекс.Погода, новосибирцев днем ожидает температура в районе 25-26 тепла, вечером столбик термометра может упасть до отметки +22 градуса. Днем и вечером возможен небольшой дождь.

Аналогичный характер погоды ожидают синоптики портала Gismeteo, только температурные показатели у них выше на один градус. Такую же дневную температуры прогнозирует и портал AccuWeather, но он предупреждает — днем возможны грозы.

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#Новосибирск#Погода#Прогноз#Иван Купала
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