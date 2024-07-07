До +26 градусов ожидается в Новосибирске в день Ивана Купалы

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В воскресенье, 7 июля, в день Ивана Купалы, по данным сервиса Яндекс.Погода, новосибирцев днем ожидает температура в районе 25-26 тепла, вечером столбик термометра может упасть до отметки +22 градуса. Днем и вечером возможен небольшой дождь.
Аналогичный характер погоды ожидают синоптики портала Gismeteo, только температурные показатели у них выше на один градус. Такую же дневную температуры прогнозирует и портал AccuWeather, но он предупреждает — днем возможны грозы.