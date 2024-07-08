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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Новосибирских туристов предупреждают об эвакуации из ряда кубанских отелей

Новосибирских туристов предупреждают об экстренной эвакуации из ряда кубанских отелей

8 июля 2024, 11:26
Фото: 1MI

Новосибирских туристов предупреждают об эвакуации из ряда кубанских отелей

Сильный ветер способствовал стремительному распространению огня по Туапсинскому району, где находится большое количество отелей. Рассказываем, куда пока не стоит ехать новосибирским туристам.

Спасатели пытаются потушить масштабное возгорание, возникшее на 1-м участке Центрального пляжа Бухты Инал в Краснодарском крае. Накануне стартовала эвакуация людей, отдыхающих в отелях. «Новые известия» сообщают, что огонь в лесу возник из-за запущенных туристами сигнальных ракет.

Уже эвакуированы отдыхающие из отелей и баз отдыха:

  • «Афалина».
  • «Высота».
  • «Лазурь».

Путешественникам из Новосибирской области пока не рекомендуется посещать территорию Краснодарского края в той части, где зафиксированы масштабные возгорания.

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