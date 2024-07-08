Новосибирских туристов предупреждают об экстренной эвакуации из ряда кубанских отелей

Новосибирских туристов предупреждают об эвакуации из ряда кубанских отелей

Сильный ветер способствовал стремительному распространению огня по Туапсинскому району, где находится большое количество отелей. Рассказываем, куда пока не стоит ехать новосибирским туристам.