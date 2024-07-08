Новосибирских туристов предупреждают об экстренной эвакуации из ряда кубанских отелей

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Спасатели пытаются потушить масштабное возгорание, возникшее на 1-м участке Центрального пляжа Бухты Инал в Краснодарском крае. Накануне стартовала эвакуация людей, отдыхающих в отелях. «Новые известия» сообщают, что огонь в лесу возник из-за запущенных туристами сигнальных ракет.
Уже эвакуированы отдыхающие из отелей и баз отдыха:
Путешественникам из Новосибирской области пока не рекомендуется посещать территорию Краснодарского края в той части, где зафиксированы масштабные возгорания.