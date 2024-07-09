Эти вредители могут сожрать весь урожай — как защитить огород от уничтожения

Для борьбы с колорадским жуком можно использовать несколько методов. Один из наиболее простых и экологически чистых способов — это ручной сбор жуков и их личинок. Хотя этот метод требует много времени и усилий, он позволяет избежать использования химических средств. Для тех, кто предпочитает более радикальные меры, существуют биологические препараты, такие как битоксибациллин, которые безопасны для окружающей среды и эффективны против жуков. Также можно применять инсектициды, например, Актара, которые обеспечивают надежную защиту растений.