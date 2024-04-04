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Как вырастить баклажаны

3 роковых ошибки при выращивании баклажанов: соседи будут смеяться над урожаем

4 апреля 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney
Как вырастить баклажаны

Новосибирцам назвали 3 роковых ошибки при выращивании баклажанов

Ошибки при выращивании баклажанов могут привести к горькому вкусу урожая: как не совершить ошибки при посадке?

Часто при выращивании баклажанов делают ошибки, которые портят все впечатление.

Одна из ошибок — высевание баклажанов на рассаду вместе с помидорами. Баклажанам нужно больше времени для плодоношения, чем помидорам — обычно требуется 100-140 дней. Поэтому рассаду баклажанов стоит выращивать с конца февраля, а помидоры обычно сеют в марте.

Другая распространенная ошибка — выращивание рассады на холодном и темном подоконнике. Баклажаны требуют тепла — не ниже +20 градусов, а лучше всего +26…+32 градуса. Семена должны быть закрыты стеклом или пленкой после посева на глубину 0,5 см. Если вы видите, что всходов нет, не спешите с выводами о качестве семян — попробуйте исправить ситуацию, разместив контейнеры на нагревательном коврике или рядом с батареей.

В чем секрет вкусных баклажанВ чем секрет вкусных баклажан
В чем секрет вкусных баклажан
Фото: Изображение Midjourney

Третья ошибка — избыток азотных удобрений. Баклажаны должны быть удобрены только через три недели после появления первых всходов. Сеянцы пересаживаются в отдельные горшочки диаметром не менее 10 см, а затем подкармливаются фосфором, чтобы укрепить слабые корни.

Не забывайте регулярно, но умеренно поливать рассаду. Избыток влаги может привести к разрушению корневой системы и ослаблению растений.

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