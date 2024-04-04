3 роковых ошибки при выращивании баклажанов: соседи будут смеяться над урожаем

Другая распространенная ошибка — выращивание рассады на холодном и темном подоконнике. Баклажаны требуют тепла — не ниже +20 градусов, а лучше всего +26…+32 градуса. Семена должны быть закрыты стеклом или пленкой после посева на глубину 0,5 см. Если вы видите, что всходов нет, не спешите с выводами о качестве семян — попробуйте исправить ситуацию, разместив контейнеры на нагревательном коврике или рядом с батареей.