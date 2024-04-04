3 роковых ошибки при выращивании баклажанов: соседи будут смеяться над урожаем

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Часто при выращивании баклажанов делают ошибки, которые портят все впечатление.
Одна из ошибок — высевание баклажанов на рассаду вместе с помидорами. Баклажанам нужно больше времени для плодоношения, чем помидорам — обычно требуется 100-140 дней. Поэтому рассаду баклажанов стоит выращивать с конца февраля, а помидоры обычно сеют в марте.
Другая распространенная ошибка — выращивание рассады на холодном и темном подоконнике. Баклажаны требуют тепла — не ниже +20 градусов, а лучше всего +26…+32 градуса. Семена должны быть закрыты стеклом или пленкой после посева на глубину 0,5 см. Если вы видите, что всходов нет, не спешите с выводами о качестве семян — попробуйте исправить ситуацию, разместив контейнеры на нагревательном коврике или рядом с батареей.
Третья ошибка — избыток азотных удобрений. Баклажаны должны быть удобрены только через три недели после появления первых всходов. Сеянцы пересаживаются в отдельные горшочки диаметром не менее 10 см, а затем подкармливаются фосфором, чтобы укрепить слабые корни.
Не забывайте регулярно, но умеренно поливать рассаду. Избыток влаги может привести к разрушению корневой системы и ослаблению растений.