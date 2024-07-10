Когда закончится СВО: провидцы предупредили о новых столкновениях осенью 2024 года

Ясновидящая Дарья Миронова предсказывает, что в 2024 году государства-члены НАТО продолжат активно снабжать Украину оружием. По её мнению, военные действия на украинской территории будут затягиваться ещё на два-три года, а осознание необходимости мирных переговоров придет к европейским и американским лидерам только в 2025 году. Кроме того, она предсказывает вероятность провокаций со стороны Североатлантического альянса на Украине.