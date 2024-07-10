Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Ясновидящая Дарья Миронова предсказывает, что в 2024 году государства-члены НАТО продолжат активно снабжать Украину оружием. По её мнению, военные действия на украинской территории будут затягиваться ещё на два-три года, а осознание необходимости мирных переговоров придет к европейским и американским лидерам только в 2025 году. Кроме того, она предсказывает вероятность провокаций со стороны Североатлантического альянса на Украине.
Миронова подчеркивает критическую важность защиты морских рубежей России, так как, по её мнению, Запад будет стремиться уничтожить российский флот. Она прогнозирует, что переломный момент в спецоперации наступит не ранее апреля 2025 года.
Австрийский предсказатель Готфрид фон Верденберг в начале 90-х годов предсказал третью мировую войну, вызванную появлением «звезды», которая приблизится к Земле и вызовет огненный метеоритный дождь и пожары. Ясновидец описывал это как время, когда солнце померкнет, земля покроется густым туманом, небо станет черным, и огненный дождь прольется с запада и севера.
Американский пастор Бринкли также предсказал ядерную войну, которая начнется на Украине. По его словам, такие города, как Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Херсон, Донецк, Луганск и Запорожье, подвергнутся ударам с запада. В ответ удары будут нанесены по городам США, включая Вашингтон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес.
Астролог Павел Глоба считает, что 2024 год станет началом периода расцвета для России, который продлится 20 лет. Он предсказывает рост социальной напряженности в других странах из-за активности Солнца. Глоба также полагает, что НАТО будет стремиться перевести спецоперацию на Украине в формат полноценной войны, а Владимиру Зеленскому придется покинуть пост главы государства.
Глоба выражает опасения по поводу возможного столкновения с войсками НАТО осенью 2024 года и угрозы применения тактического ядерного оружия.
Индийский астролог Абигья Ананд предупреждает о новой пандемии, вызванной микробом из секретных лабораторий, который появится к концу осени 2024 года. Это вновь заставит людей жить в условиях строгих ограничений. Ананд также предсказывает, что поддержка Украины со стороны Запада начнет сокращаться во второй половине 2024 года, что вызовет массовые протесты в стране.
Астролог Тамара Глоба прогнозирует, что специальная военная операция на Украине завершится в 2024 году благодаря достигнутым договоренностям, но проблемы могут обостриться в 2029–2031 годах. Окончательное перемирие, по её мнению, наступит только в 2032 году.
Болгарская провидица Ванга предсказывала, что конфликт завершится союзом трёх славянских государств, которые будут процветать. Она также утверждала, что в конфликт будут вовлечены другие страны, но Украина и Россия в конечном итоге объединятся.
Советский экстрасенс Вольф Мессинг также предсказывал конфликт Запада и России в XXI веке, пророча объединение Украины и России.
Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский утверждает, что военный конфликт на Украине приведет к распаду Евросоюза и образованию новых государств, одна из которых будет включать Польшу. Он считает, что нападение на Польшу вызовет серьёзные проблемы в центральных и восточных областях страны, и Варшава будет атакована из Белоруссии.