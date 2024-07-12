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Updated Сегодня, 13:27

Автомобили

В два раза увеличился автопарк паллиативной службы Новосибирской области

12 июля 2024, 13:25
Фото: 1MI
Автомобили
Ключи от 10 автомобилей были вручены медикам, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Представителям паллиативной службы региона были переданы автомобили высокой проходимости. Машины, предназначенные для выездного патронажа медицинскими работниками, распределены по районам, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Ключи от новых автомобилей вручили медикам заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов и министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Новый транспорт получили Бердск, Барабинск, Черепаново, Кольцово, Карасук, Новосибирск: поликлиника № 24, поликлиника № 22, городская клиническая больница № 2. Детскому лечебно-реабилитационному центру (г. Новосибирск) передали два автомобиля.

Сергей Нелюбов напомнил, что правительство Новосибирской области четыре года назад утвердило программу «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Новосибирской области», и обеспечение выездной патронажной службы автомобилями — одно из ее приоритетных направлений.

«У нас ведется системная работа по улучшению качества и доступности паллиативной помощи именно на дому. В регионе создано 20 бригад для выезда к взрослому населению и 10 бригад — детских. Конечно же, возможности, оперативность, качество, доступность оказания этой медицинской услуги зависит от средств передвижения. Поэтому в течение последних лет выделяются средства на приобретение автомобилей. За 22-23 годы было куплено 9 автомобилей. А в этом году — сразу 10 — за счет федерального и областного бюджетов. То есть теперь патронажная служба располагает 19 машинами. В следующем году мы планируем закупить еще 5 автомобилей», — подчеркнул заместитель губернатора.
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#Екатерина Боженович#Общество#Транспорт#Новосибирск#Скорая помощь#Авто#Правительство НСО
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