В два раза увеличился автопарк паллиативной службы Новосибирской области

Сергей Нелюбов напомнил, что правительство Новосибирской области четыре года назад утвердило программу «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Новосибирской области», и обеспечение выездной патронажной службы автомобилями — одно из ее приоритетных направлений.