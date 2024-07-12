Про самых ужасных пассажиров рассказала бывшая стюардесса из Новосибирска

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
Modified Сегодня, 02:39
Updated Сегодня, 02:39
Ольга Коробко с 25 лет стремилась работать бортпроводницей. Ее сподвигло путешествие в Таиланд, когда ее полет на самолете прошел благополучно. Она проработала в разных компаниях.
Среди трудностей были уматывающие полеты с пересадками, а также нетрезвые пассажиры, пишет «Горсайт». Такие путешественники перестают себя контролировать и являются непредсказуемыми. Стюардессы и стюарды находят с такими людьми компромиссы, объясняя им правила полета.
Сейчас Ольга не работает бортпроводницей. За время своей работы она нашла будущего мужа, который тоже связан с небом. Сейчас они воспитывают двоих детей. Иногда сибирячка скучает по своей работе, но возвращаться на нее не собирается, так как уже занимается фотографией.