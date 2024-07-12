Про самых ужасных пассажиров рассказала бывшая стюардесса из Новосибирска

Сейчас Ольга не работает бортпроводницей. За время своей работы она нашла будущего мужа, который тоже связан с небом. Сейчас они воспитывают двоих детей. Иногда сибирячка скучает по своей работе, но возвращаться на нее не собирается, так как уже занимается фотографией.