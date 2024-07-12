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Published Сегодня, 02:37

Modified Сегодня, 02:39

Updated Сегодня, 02:39

Работники не любят общаться с пьяными людьми

Про самых ужасных пассажиров рассказала бывшая стюардесса из Новосибирска

12 июля 2024, 02:37
Фото: atas.info
Работники не любят общаться с пьяными людьми
Стюардесса назвала портрет самых неприятных в работе пассажиров.

Ольга Коробко с 25 лет стремилась работать бортпроводницей. Ее сподвигло путешествие в Таиланд, когда ее полет на самолете прошел благополучно. Она проработала в разных компаниях.

Среди трудностей были уматывающие полеты с пересадками, а также нетрезвые пассажиры, пишет «Горсайт». Такие путешественники перестают себя контролировать и являются непредсказуемыми. Стюардессы и стюарды находят с такими людьми компромиссы, объясняя им правила полета.

Сейчас Ольга не работает бортпроводницей. За время своей работы она нашла будущего мужа, который тоже связан с небом. Сейчас они воспитывают двоих детей. Иногда сибирячка скучает по своей работе, но возвращаться на нее не собирается, так как уже занимается фотографией.

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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Новосибирск#Самолет#Бортпроводник
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