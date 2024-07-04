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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

Переругался со всеми новосибирец

Весь полет матерился новосибирец из-за конфликта с соседом в самолете

4 июля 2024, 05:36
Фото: atas.info
Переругался со всеми новосибирец
О дебошире из Новосибирска на воздушном судне сообщили в транспортной полиции.

Житель Новосибирска устроил в самолете, который летел в Омск, настоящий переполох. Он поругался с соседом. Причиной стала ручная кладь. Что именно имеется ввиду, полицейские не сообщили.

Сибиряк матерился весь полет. Его не могли упокоить ни соседи, ни члены экипажа. На неугомонного пассажира вызвали полицию.

Его задержали для выяснения обстоятельств уже в аэропорту. В отношении его составили протокол по факту мелкого хулиганства.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Самолет#Омск#Конфликт#Пассажиры
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