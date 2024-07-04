Весь полет матерился новосибирец из-за конфликта с соседом в самолете

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Житель Новосибирска устроил в самолете, который летел в Омск, настоящий переполох. Он поругался с соседом. Причиной стала ручная кладь. Что именно имеется ввиду, полицейские не сообщили.
Сибиряк матерился весь полет. Его не могли упокоить ни соседи, ни члены экипажа. На неугомонного пассажира вызвали полицию.
Его задержали для выяснения обстоятельств уже в аэропорту. В отношении его составили протокол по факту мелкого хулиганства.