Свистеть вслед женщинам и резать баранов запретили мигрантам в России

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Курс длится более часа и включает в себя текстовые блоки и короткие обучающие видео, в которых главный персонаж по имени Тимур учит собратьев правилам нахождения в РФ. Сюда входят как правовые вопросы (порядок въезда и пребывания в РФ, оформление патента), так и этические нормы. Мигрантам, которые находятся на территории Новосибирской области, тоже стоит следовать указанным нормам.
Иностранцам необходимо освоить навыки «неформального поведения», уверены создатели курса. Так, мигрантам объяснят, что не стоит называть «братом» или «сестрой» людей, которые не состоят с вами в родстве.
Отдельная тема — общение с женщинами. До мигрантов попытаются донести, что носить яркую и открытую одежду для российских женщин — это норма, не стоит считать это намеком. Непозволительно свистеть, цыкать и издавать другие звуки для привлечения внимания. К незнакомцам нельзя прикасаться.
Иностранцев попробуют убедить не обсуждать окружающих и не шептаться на родном языке в присутствии других людей.
Также мигрантам расскажут о недопустимости религиозных обрядов в светском государстве, которым является Россия. Сюда же входят жертвоприношения животных.
Выходцам из стран Центральной Азии напомнят, что СССР направляла бюджетные деньги на развитие республик, что обеспечило их экономическое развитие.
Первыми курс протестировали на мигрантах Калининградской, Московской областей, Пермского и Краснодарского краев, Якутии.