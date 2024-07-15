Свистеть вслед женщинам и резать баранов запретили мигрантам в России

Курс длится более часа и включает в себя текстовые блоки и короткие обучающие видео, в которых главный персонаж по имени Тимур учит собратьев правилам нахождения в РФ. Сюда входят как правовые вопросы (порядок въезда и пребывания в РФ, оформление патента), так и этические нормы. Мигрантам, которые находятся на территории Новосибирской области, тоже стоит следовать указанным нормам.