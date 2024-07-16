Купальщики — нелегалы заполонили новосибирские водоемы

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Представители муниципальной спасательной службы подсчитали среднее количество отдыхающих у воды новосибирцев в жаркий выходной день. На шести официально работающих городских пляжах находилось около 9 тысяч человек.
При этом на берегах реки Обь, где купание запрещено, насчитали 3,5 тысячи человек, берега карьера на Юго-Западном жилмассиве выбрали для отдыха около двух тысяч человек.
«Очень большое количество людей продолжает купаться в местах неорганизованного купания», — констатировал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин.
По словам Ерохина, за минувшую неделю специальные группы спасателей провели 63 рейда по берегам опасных водоемов, проведены профилактические беседы с сотнями горожан.
За неделю в черте города на воде погибло три человека, добавил Александр Ерохин.