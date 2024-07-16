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Предупреждающие таблички не останавливают желающих искупаться

Купальщики — нелегалы заполонили новосибирские водоемы

16 июля 2024, 08:07
Фото: 1MI
Предупреждающие таблички не останавливают желающих искупаться
Количество тех, кто выбирает для водных процедур смертельно опасные водоемы, сопоставимо с числом посетителей официальных пляжей, сообщили в городском управлении по чрезвычайным ситуациям.

Представители муниципальной спасательной службы подсчитали среднее количество отдыхающих у воды новосибирцев в жаркий выходной день. На шести официально работающих городских пляжах находилось около 9 тысяч человек.

При этом на берегах реки Обь, где купание запрещено, насчитали 3,5 тысячи человек, берега карьера на Юго-Западном жилмассиве выбрали для отдыха около двух тысяч человек.

«Очень большое количество людей продолжает купаться в местах неорганизованного купания», — констатировал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин.

По словам Ерохина, за минувшую неделю специальные группы спасателей провели 63 рейда по берегам опасных водоемов, проведены профилактические беседы с сотнями горожан.

За неделю в черте города на воде погибло три человека, добавил Александр Ерохин.

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#Новосибирск#Спасатели#Запрет#Водоемы#Купальный сезон
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