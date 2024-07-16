Маргарита Симоньян прошлась по театрам и ресторанам Новосибирска

В столицу Сибири Симоньян приехала с детьми, мужем Тиграном Кеосаяном, и его и своей мамами. Журналистка и ее сопровождающие посетили театр оперы и балета, где им предоставили возможность побывать на сцене и крыше, Новосибирский художественный музей и рестораны.