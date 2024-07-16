Маргарита Симоньян прошлась по театрам и ресторанам Новосибирска

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Маргарита Симоньян посетила Новосибирск, где сняла очередной эпизод своего телепроекта «Россия-матушка». Об этом журналистка и общественный деятель сообщила в своем телеграм-канале «Маргарита Симоньян из дома».
В столицу Сибири Симоньян приехала с детьми, мужем Тиграном Кеосаяном, и его и своей мамами. Журналистка и ее сопровождающие посетили театр оперы и балета, где им предоставили возможность побывать на сцене и крыше, Новосибирский художественный музей и рестораны.
О посещенных в Новосибирске местах Симоньян отозвалась с восторгом, но заметила, что никогда ничего не рекламирует за деньги.
Когда выйдет снятая в Новосибирске программа пока не сообщается.