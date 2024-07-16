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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Маргарита Симоньян прошлась по театрам и ресторанам Новосибирска

Маргарита Симоньян прошлась по театрам и ресторанам Новосибирска

16 июля 2024, 11:07
Фото: телеграм-канал «Маргарита Симоньян из дома»
Главный редактор центрального телеканала Маргарита Симоньян посетила столицу Сибири, следует из сообщения ее телеграм-канала.

Маргарита Симоньян посетила Новосибирск, где сняла очередной эпизод своего телепроекта «Россия-матушка». Об этом журналистка и общественный деятель сообщила в своем телеграм-канале «Маргарита Симоньян из дома».

В столицу Сибири Симоньян приехала с детьми, мужем Тиграном Кеосаяном, и его и своей мамами. Журналистка и ее сопровождающие посетили театр оперы и балета, где им предоставили возможность побывать на сцене и крыше, Новосибирский художественный музей и рестораны.

Фото: телеграм-канал «Маргарита Симоньян из дома»

О посещенных в Новосибирске местах Симоньян отозвалась с восторгом, но заметила, что никогда ничего не рекламирует за деньги.

Когда выйдет снятая в Новосибирске программа пока не сообщается.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Сибирь#Маргарита Симоньян#Россия-матушка#Телепроект
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