Реконструкцию электросетей в селе Гусиный Брод завершают «Россети Новосибирск»

Общий объем инвестиций «Россети Новосибирск» в реконструкцию электросетей Гусиного Брода достиг 4,7 млн рублей. Но это далеко не единственный инвестпроект компании, направленный на повышение надежности и качества электроснабжения текущих потребителей, а также на обеспечение возможности подключения к электросетям новых. В течение 2024 года на территории Новосибирской области энергетики планируют ввести в эксплуатацию более 450 км ЛЭП и 270 МВА мощности.