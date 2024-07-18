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Реконструкцию электросетей в селе Гусиный Брод завершают «Россети Новосибирск»

Реконструкцию электросетей в селе Гусиный Брод завершают «Россети Новосибирск»

18 июля 2024, 07:25
Фото: «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»)
В пригороде Новосибирска идет модернизация электросетей сразу на нескольких участках, сообщает пресс-служба организации.

В середине июля новосибирские энергетики вышли на завершающий этап в очередной локации — селе Гусиный Брод. Здесь, как и в остальной Новосибирской агломерации, ведется интенсивная жилая и промышленная застройка.

На сегодняшний день специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») уже вынесли линию электропередачи 10 кВ с территории жилой застройки для обеспечения безопасности населения. Также для повышения качества и надежности электроснабжения местных жителей обновили около 1250 м воздушных ЛЭП.

При строительстве новых ЛЭП поставили железобетонные опоры и смонтировали изолированный провод, а также установили секционные разъединители.

Одним из сложных этапов реконструкции стала замена первой опоры перехода кабельной части линии на воздушную в месте прохождения через реку Издревая. Этот участок отличается труднодоступностью — болотистая местность между железной дорогой и рекой, где необходимо применение спецтехники.

Фото: «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»)

В июле энергетики установят трансформаторную подстанцию, которая заберет на себя часть нагрузки с действующих энергообъектов села. До конца лета специалисты проведут демонтажные и пусконаладочные работы, и уже с началом осени местные жители и другие потребители электроэнергии заметят существенное улучшение ее качества.

Общий объем инвестиций «Россети Новосибирск» в реконструкцию электросетей Гусиного Брода достиг 4,7 млн рублей. Но это далеко не единственный инвестпроект компании, направленный на повышение надежности и качества электроснабжения текущих потребителей, а также на обеспечение возможности подключения к электросетям новых. В течение 2024 года на территории Новосибирской области энергетики планируют ввести в эксплуатацию более 450 км ЛЭП и 270 МВА мощности.

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#Алёна Рогонова#Бизнес#Новосибирск
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