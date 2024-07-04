«Россети Новосибирск» продолжают консолидацию электросетей региона

В первом полугодии 2024 года компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») приняла в управление около 300 объектов электросетевого хозяйства в рамках консолидации. Из них в собственность энергетиков перешло 4 подстанции общей мощностью 3,91 МВА и 4390 м линий электропередачи. Ещё 282 объекта сетевая организация приняла в аренду с проведением необходимых мероприятий по техническому обслуживанию. Общий объем инвестиций в консолидацию электросетевой инфраструктуры превысил 2,74 млн рублей.