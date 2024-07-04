«Россети Новосибирск» продолжают консолидацию электросетей региона

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В первом полугодии 2024 года компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») приняла в управление около 300 объектов электросетевого хозяйства в рамках консолидации. Из них в собственность энергетиков перешло 4 подстанции общей мощностью 3,91 МВА и 4390 м линий электропередачи. Ещё 282 объекта сетевая организация приняла в аренду с проведением необходимых мероприятий по техническому обслуживанию. Общий объем инвестиций в консолидацию электросетевой инфраструктуры превысил 2,74 млн рублей.
«Централизация активов на базе крупнейшего электросетевого предприятия Новосибирской области дает возможность своевременно проводить плановое техническое обслуживание, а также оперативно выполнять ремонтные работы в нештатных ситуациях. Среди принятых на обслуживание электросетей могут быть самые разные категории объектов — от „возрастных“ электросетей муниципальных образований в районах области до электросетевой инфраструктуры строящихся зданий и целых жилых комплексов, а также крупных промышленных площадок», — говорится в сообщении пресс-службы «Россети Новосибирск».
Отдельное внимание компания уделяется бесхозяйным объектам, которые не имеют должного технического обслуживания и могут представлять угрозу для населения. После консолидации компания поэтапно приводит их к нормативному состоянию, добавили в пресс-службе.
Консолидация электросетевых объектов для конечных потребителей означает качественное и надежное электроснабжение. Выгоден этот процесс и собственникам энергообъектов — передача электросетей позволит им снять с себя текущие расходы и риски по содержанию этого непрофильного актива.
Вся информация по процедуре, необходимая для владельцев электросетей, представлена на официальном сайте компании в специальном разделе «Передача объектов электросетевого хозяйства».