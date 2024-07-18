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Раиса вместе с «кармическим сыном» Иваном

Сектанту завещала квартиру новосибирская пенсионерка, но суд документ аннулировал

18 июля 2024, 07:20
Фото: Предоставлено родственниками / КП-Новосибирск
Раиса вместе с «кармическим сыном» Иваном
Жительница Новосибирска Раиса* посвятила свою жизнь работе, детей у нее не было. Из имущества после ее смерти осталась квартире на улице Кропоткина, рассказали родственники.

Впервые она встретила сектантов в 66 лет, около 15 лет назад. Женщина увлеклась идеями, которые продвигали «Странники Космоса». Мистическо-религиозное течение зародилось в США.

Как рассказала племянница Раисы Мария*, ее родственница ходила на собрание секты, ездила в «места силы» с другими участниками, увлечение «влетало ей в копеечку». В одной из поездок Раиса встретила Ивана — адептом из Кургана. Тогда Раиса заявила, что он — ее кармический сын. При этом 2015 году у пенсионерки случился инсульт, и ее коллеги по секте не оказали никакой помощи, говорит Мария. Именно родственники покупали ей лекарства и занимались ее восстановлением. После этого Раиса написала завещание, где упомянула родственников, пишет КП-Новосибирск.

Зимой 2019 года пенсионерка сломала шейку бедра, затем нагрянул COVID. И она стала видеть во всем знаки и вспомнила предсказания руководителя секты. Родные связывают ухудшение психического состояния женщины именно с самоизоляцией на фоне пандемии. Раиса раздавала свои вещи, называла дату своего ухода, оборвала связь с подругами. От врачебной помощи она отказывалась, уповая на высшие силы.

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В мае 2023 года родственники узнали, что у квартиры Раисы теперь другой собственник. Оказалось, что она переписала квартиру на «сына» Ивана еще летом 2020 года. В договоре дарения также был отдельный пункт, что тетя будет проживать в квартире до самой смерти, выселить ее нельзя, — говорит племянница.

По словам соседей, Раиса также просила у них деньги для Ивана, в месяц выходило по 10–15 тысяч рублей. По сути отдавала все свои деньги, еще и влезала в долги. Сама питалась тем, что ей приносили родственники.

В 2023 году женщина заболела ковидом, который дал осложнения. При этом от лечения она отказывалась. Когда ее смогли уговорить, время было уже упущено, пенсионерке пришлось ампутировать ногу из-за гангрены. Женщина умерла в больнице.

Родственники пытались привлечь Ивана за мошенничество, но безуспешно. Тогда внучка, которая фигурировала в первом завещании, обратилась в суд о признании сделки по договору дарения недействительной. Раису признали недееспособной после ее ухода. Заельцовский районный суд Новосибирска принял сторону родственников и сделку отменил. Иван планирует оспаривать решение суда.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Секта#Сектанты
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