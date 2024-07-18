Сектанту завещала квартиру новосибирская пенсионерка, но суд документ аннулировал

Как рассказала племянница Раисы Мария*, ее родственница ходила на собрание секты, ездила в «места силы» с другими участниками, увлечение «влетало ей в копеечку». В одной из поездок Раиса встретила Ивана — адептом из Кургана. Тогда Раиса заявила, что он — ее кармический сын. При этом 2015 году у пенсионерки случился инсульт, и ее коллеги по секте не оказали никакой помощи, говорит Мария. Именно родственники покупали ей лекарства и занимались ее восстановлением. После этого Раиса написала завещание, где упомянула родственников, пишет КП-Новосибирск.