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Федеральный детский ребцентр обеспечат электроэнергией «Россети»

Федеральный детский ребцентр обеспечат электроэнергией «Россети»

19 июля 2024, 10:20
Фото: pph-ez.ru
Под Новосибирском возводят Федеральный детский реабилитационный центр, за электроснабжение которого отвечают «Россети Новосибирск», рассказали в пресс-службе компании.

Объект будет запитан от подстанции «Морозово». Ее мощность обеспечит электроснабжение центра с учетом применения высокотехнологичного оборудования. Энергетики «Россети Новосибирск» установят пять комплектных трансформаторных подстанций и проложат более 8 км линий электропередачи

Комплекс включает 15 строений общей площадью 68 тысяч кв. метров. В том числе это стационар на 300 мест для реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов чувств. Планируют использовать как инновационные методы восстановления (роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажерами, экзоскелеты), так и традиционные (лечебная физкультура, занятия на тренажерах и в специальных бассейнах). Медицинский комплекс мирового уровня строят по поручению президента РФ. Группа «Россети» завершит работы на объекте в 2024 году.

Фото: komterm.ru

В настоящий момент компания «Россети Новосибирск» участвует в реализации сразу нескольких объектов федерального значения, обеспечивая для каждого из них оптимальную и надежную схему электроснабжения.

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