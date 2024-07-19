Федеральный детский ребцентр обеспечат электроэнергией «Россети»

Комплекс включает 15 строений общей площадью 68 тысяч кв. метров. В том числе это стационар на 300 мест для реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов чувств. Планируют использовать как инновационные методы восстановления (роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажерами, экзоскелеты), так и традиционные (лечебная физкультура, занятия на тренажерах и в специальных бассейнах). Медицинский комплекс мирового уровня строят по поручению президента РФ. Группа «Россети» завершит работы на объекте в 2024 году.