atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:11

Published Сегодня, 03:11

Modified Сегодня, 03:13

Updated Сегодня, 03:13

Многоэтажный дом

Девушка чудом выжила после падения с высоты 13 этажей в Новосибирске

20 июля 2024, 03:11
Фото: 1MI
Многоэтажный дом
В Заельцовском районе Новосибирска камера зафиксировала момент падения человека с высоты, пострадавшая осталась жива, сообщают очевидцы.

Накануне вечером с высоты 13 этажей упала девушка. Момент того, как она ударилась об землю, зафиксировали камеры. После произошедшего жительница Новосибирска смогла перевернуться и подняться.

Инцидент произошел во дворе дома, расположенном на территории Заельцовского района. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают о госпитализации 22-летней женщины. Комментаторы в социальных сетях считают, что произошло настоящее чудо.

Экстренные службы ситуацию пока не комментируют.

Читайте также:
Тело пропавшей женщины найдено в реке Чаус Новосибирской областиСо скалы в Чемале сорвался турист из НовосибирскаЧетырех человек расстреляли в Новосибирске во время конфликта из-за музыки
#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Новосибирск#Падение#Девушка#Заельцовский район
Подпишитесь
Как повлиял масштабный сбой Microsoft на работу аэропорта, ответили в Толмачево
Вчера, 10:06
Мошенники начали вымогать деньги у новосибирцев — посетителей «фронтовых сайтов»
Вчера, 12:36
Дети мигрантов поставили на колени мальчиков-сибиряков и заставили извиняться
Вчера, 10:59
100 млн рублей получили новосибирские авторы на доработку игры «Смута»
Вчера, 10:09
Девятилетний ребенок в салатовой кепке и сланцах бесследно пропал в Новосибирске
Вчера, 09:13
Видео. Бобры подрались на реке в Новосибирской области, изобразив герб Искитима
Вчера, 07:52