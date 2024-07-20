Девушка чудом выжила после падения с высоты 13 этажей в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Накануне вечером с высоты 13 этажей упала девушка. Момент того, как она ударилась об землю, зафиксировали камеры. После произошедшего жительница Новосибирска смогла перевернуться и подняться.
Инцидент произошел во дворе дома, расположенном на территории Заельцовского района. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают о госпитализации 22-летней женщины. Комментаторы в социальных сетях считают, что произошло настоящее чудо.
Экстренные службы ситуацию пока не комментируют.