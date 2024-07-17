Со скалы в Чемале сорвался турист из Новосибирска

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Все случилось поздно ночью 17 июля в Чемале. 21-летний новосибирец гулял по скалам. В один момент он сорвался и упал на берег Катуни.
Он сильно повредил ногу и выбраться из западни уже не мог. Об этом стало известно спасателям. Сотрудники МЧС спустились со скалы на веревке, там зафиксировали пострадавшего и подняли его наверх. Его уже ждала скорая помощь.
Напомним, ранее рыбак спас мужчину с собакой, которые тонули, упав с надувной лодки. Им чудом удалось выжить.