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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Молодой новосибирец поранился

Со скалы в Чемале сорвался турист из Новосибирска

17 июля 2024, 11:14
Фото: МЧС России по Республике Алтай
Молодой новосибирец поранился
Путешественник из Новосибирска едва не погиб в Республике Алтай, сорвавшись со скалы, подробности рассказали в МЧС.

Все случилось поздно ночью 17 июля в Чемале. 21-летний новосибирец гулял по скалам. В один момент он сорвался и упал на берег Катуни.

Он сильно повредил ногу и выбраться из западни уже не мог. Об этом стало известно спасателям. Сотрудники МЧС спустились со скалы на веревке, там зафиксировали пострадавшего и подняли его наверх. Его уже ждала скорая помощь.

Напомним, ранее рыбак спас мужчину с собакой, которые тонули, упав с надувной лодки. Им чудом удалось выжить.

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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#МЧС
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