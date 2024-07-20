Новосибирцы стали чаще жаловаться на проблемы в соцсетях

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
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Updated Сегодня, 10:22
Увеличение числа обращений связано, в том числе, с расширением присутствия органов власти в социальных сетях, сообщили в ЦУР РБК Новосибирск.
Наибольшее количество обращений поступило из Новосибирска (более 25 тысяч), Бердска (2,9 тысяч) и Новосибирского района (1,7 тысяч). Состав лидирующих территорий по количеству сообщений за год не изменился.
Среди основных тем, волнующих жителей области, выделяются:
В прошлом году на четвертом месте по количеству обращений была тема вывоза мусора. Это объясняется сменой регионального оператора, что вызвало большое количество вопросов от граждан.
В Новосибирске наиболее популярные темы обращений включают:
В этом году значительно больше обращений по теме ЖКХ, что связано с зимними авариями на теплосетях.
Начальник управления маркетинга и коммуникационной политики НГУ Наталья Паули отметила, что активность на официальных страницах органов власти в социальных сетях растет благодаря увеличению числа пользователей и развитию различных форматов общения. Она подчеркнула, что обращения через соцсети популярны из-за быстроты и меньшей бюрократической волокиты: «Меньше бюрократической волокиты. Соответственно, и ответ можно получить в более короткий срок».
В сообщении региональных властей говорится, что для поиска официальной страницы своего района или города, нужно ввести название муниципального образования в поисковой строке раздела «сообщества» и ориентироваться на специальную отметку «Госорганизация» под названием сообщества. Эта метка подтверждает подлинность сообщества и позволяет не перепутать его с неофициальным пабликом.
Рост числа обращений свидетельствует о повышении активности и вовлеченности граждан в решение актуальных проблем региона. Органы власти продолжают работать над улучшением инфраструктуры и качества жизни, активно реагируя на запросы и предложения жителей.