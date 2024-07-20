Новосибирцы стали чаще жаловаться на проблемы в соцсетях

В сообщении региональных властей говорится, что для поиска официальной страницы своего района или города, нужно ввести название муниципального образования в поисковой строке раздела «сообщества» и ориентироваться на специальную отметку «Госорганизация» под названием сообщества. Эта метка подтверждает подлинность сообщества и позволяет не перепутать его с неофициальным пабликом.