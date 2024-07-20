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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

Выросло число жалоб в интернете

Новосибирцы стали чаще жаловаться на проблемы в соцсетях

20 июля 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
Выросло число жалоб в интернете
В первой половине 2024 года Центр управления регионом (ЦУР) Новосибирской области зафиксировал более 42,5 тысяч жалоб и обращений от жителей, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличение числа обращений связано, в том числе, с расширением присутствия органов власти в социальных сетях, сообщили в ЦУР РБК Новосибирск.

География и тематика обращений

Наибольшее количество обращений поступило из Новосибирска (более 25 тысяч), Бердска (2,9 тысяч) и Новосибирского района (1,7 тысяч). Состав лидирующих территорий по количеству сообщений за год не изменился.

Среди основных тем, волнующих жителей области, выделяются:

  • Дороги — 5,7 тысяч обращений;
  • ЖКХ — 3 тысячи обращений;
  • Благоустройство — 2 тысячи обращений;
  • Общественный транспорт — 1,1 тысячи обращений;
  • Здравоохранение — 1,1 тысячи обращений.

В прошлом году на четвертом месте по количеству обращений была тема вывоза мусора. Это объясняется сменой регионального оператора, что вызвало большое количество вопросов от граждан.

В Новосибирске наиболее популярные темы обращений включают:

  • Дороги — 8,2 тысячи обращений;
  • Благоустройство — 4,6 тысячи обращений;
  • ЖКХ — 3,2 тысячи обращений;
  • Общественный транспорт — 2,3 тысячи обращений;
  • Мусор — 1,9 тысячи обращений.

В этом году значительно больше обращений по теме ЖКХ, что связано с зимними авариями на теплосетях.

Поиск официальных страниц

Начальник управления маркетинга и коммуникационной политики НГУ Наталья Паули отметила, что активность на официальных страницах органов власти в социальных сетях растет благодаря увеличению числа пользователей и развитию различных форматов общения. Она подчеркнула, что обращения через соцсети популярны из-за быстроты и меньшей бюрократической волокиты: «Меньше бюрократической волокиты. Соответственно, и ответ можно получить в более короткий срок».

В сообщении региональных властей говорится, что для поиска официальной страницы своего района или города, нужно ввести название муниципального образования в поисковой строке раздела «сообщества» и ориентироваться на специальную отметку «Госорганизация» под названием сообщества. Эта метка подтверждает подлинность сообщества и позволяет не перепутать его с неофициальным пабликом.

Рост числа обращений свидетельствует о повышении активности и вовлеченности граждан в решение актуальных проблем региона. Органы власти продолжают работать над улучшением инфраструктуры и качества жизни, активно реагируя на запросы и предложения жителей.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Дороги#Благоустройство#ЖКХ#Жалобы#Социальные сети
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