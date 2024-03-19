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Верховный суд отклонил жалобу Новосибирского КБК по мусорному полигону

Верховный суд отклонил жалобу Новосибирского КБК по мусорному полигону

19 марта 2024, 05:10
Фото: 1MI
«НКБК» отказали в участии в торгах по строительству мусорного полигона, поскольку работа с ТКО не является профильной сферой деятельности для предприятия.

13 марта 2024 года судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отказала АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» («НКБК») в рассмотрении кассационной жалобы, сообщает «Прецедент».

В ноябре 2022 года победителем аукциона по строительству мусороперерабатывающего полигона в Раздольном стало МУП «Спецавтохозяйство». При этом на конкурс заявлялись три предприятия: МУП «САХ», АО «НКБК» и ООО «Орбита» из Оренбурга. НКБК отказали в участии в торгах, поскольку работа с ТКО не является профильной сферой деятельности для предприятия. НКБК подавала жалобы на организатора торгов — региональное министерство ЖКХ и энергетики. Результатов это не принесло, и в итоге руководство комбината обратилось в Верховный суд.

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Соглашение по строительству мусороперерабатывающего полигона в Раздольном подписано с МУП «САХ» осенью 2023 года. Инвестиции МУП составят около 3,5 млрд рублей, на строительство выделили 21 месяц. Финансированием проекта занимается ППК «Российский экологический оператор».

Мусороперерабатывающий полигон рассчитан на 330 тысяч тонн отходов в год. Его построят в пригороде Новосибирска на территории, ограниченной селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Ранее эти земли были предназначены для ведения сельскохозяйственной деятельности.

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