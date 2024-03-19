Верховный суд отклонил жалобу Новосибирского КБК по мусорному полигону

В ноябре 2022 года победителем аукциона по строительству мусороперерабатывающего полигона в Раздольном стало МУП «Спецавтохозяйство». При этом на конкурс заявлялись три предприятия: МУП «САХ», АО «НКБК» и ООО «Орбита» из Оренбурга. НКБК отказали в участии в торгах, поскольку работа с ТКО не является профильной сферой деятельности для предприятия. НКБК подавала жалобы на организатора торгов — региональное министерство ЖКХ и энергетики. Результатов это не принесло, и в итоге руководство комбината обратилось в Верховный суд.