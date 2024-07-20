Первая женщина-машинист прибыла на говосибирский вокзал

Дарья Михайлова, которой сейчас 23 года, завершила своё обучение в Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта в 2020 году, где изучала «Техническую эксплуатацию железных дорог». Этот период был для неё временем усердного труда и стремления к мечте. Сразу после учёбы Дарья приступила к практике в роли помощника машиниста и проработала в этой должности три года, оттачивая свои навыки и накапливая опыт.