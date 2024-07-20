Первая женщина-машинист прибыла на говосибирский вокзал

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Дарья Михайлова, которой сейчас 23 года, завершила своё обучение в Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта в 2020 году, где изучала «Техническую эксплуатацию железных дорог». Этот период был для неё временем усердного труда и стремления к мечте. Сразу после учёбы Дарья приступила к практике в роли помощника машиниста и проработала в этой должности три года, оттачивая свои навыки и накапливая опыт.
В декабре 2023 года Дарья завершила курсы повышения квалификации в Лихоборском подразделении Московского центра профессиональных квалификаций и с гордостью получила диплом машиниста локомотива. Этот момент стал для неё кульминацией долгих усилий и упорной работы, открыв новые горизонты в профессии. Так, она стала первой женщиной-машинистом в Новосибирской области.
Сегодня на Западно-Сибирской магистрали работают пять женщин-машинистов. В Новосибирской области, помимо Дарьи Михайловой, трудится ещё один машинист и несколько помощников машиниста. Женщины также делают свой вклад в Омске и Кузбассе, где они работают в роли помощников машиниста. Эти женщины вдохновляют и показывают, что в любой профессии нет преград для целеустремлённых и талантливых людей.
Благодаря реформам в трудовом законодательстве и усилиям ОАО «РЖД» по подготовке женщин, мир железнодорожного транспорта стал более доступным и комфортным. Изменения затронули не только инфраструктуру и подвижной состав, но и форменную одежду, создавая уютные и удобные условия для работы и отдыха. Эти шаги представляют собой важный шаг к более инклюзивному будущему, где женщины могут реализовать свой потенциал и стать равноправными участниками в профессиональной сфере.