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Дарья Михайлова

Первая женщина-машинист прибыла на говосибирский вокзал

20 июля 2024, 07:19
Фото: РЖД
Дарья Михайлова
Сегодня на вокзале Новосибирск-Главный состоялась особенная встреча — прибыл пригородный поезд №869, курсирующий между Томском и Новосибирском. В этом поезде управление осуществляла Дарья Михайлова, ставшая первой женщиной-машинистом в Новосибирской области.

Дарья Михайлова, которой сейчас 23 года, завершила своё обучение в Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта в 2020 году, где изучала «Техническую эксплуатацию железных дорог». Этот период был для неё временем усердного труда и стремления к мечте. Сразу после учёбы Дарья приступила к практике в роли помощника машиниста и проработала в этой должности три года, оттачивая свои навыки и накапливая опыт.

В декабре 2023 года Дарья завершила курсы повышения квалификации в Лихоборском подразделении Московского центра профессиональных квалификаций и с гордостью получила диплом машиниста локомотива. Этот момент стал для неё кульминацией долгих усилий и упорной работы, открыв новые горизонты в профессии. Так, она стала первой женщиной-машинистом в Новосибирской области.

Сегодня на Западно-Сибирской магистрали работают пять женщин-машинистов. В Новосибирской области, помимо Дарьи Михайловой, трудится ещё один машинист и несколько помощников машиниста. Женщины также делают свой вклад в Омске и Кузбассе, где они работают в роли помощников машиниста. Эти женщины вдохновляют и показывают, что в любой профессии нет преград для целеустремлённых и талантливых людей.

Благодаря реформам в трудовом законодательстве и усилиям ОАО «РЖД» по подготовке женщин, мир железнодорожного транспорта стал более доступным и комфортным. Изменения затронули не только инфраструктуру и подвижной состав, но и форменную одежду, создавая уютные и удобные условия для работы и отдыха. Эти шаги представляют собой важный шаг к более инклюзивному будущему, где женщины могут реализовать свой потенциал и стать равноправными участниками в профессиональной сфере.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Новосибирская область#Работа#Обучение#Карьера#Машинист
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