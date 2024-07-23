На приеме у вице-мэра Кондратьева новосибирцу стало плохо от радости

Владимир Притьмов посетил департамент строительства мэрии. Там он пришел на прием к Алексею Кондратьеву. Известно, что сибиряк долгое время не мог решить вопрос о сносе своей постройки, которая не проходила по габаритам на 70 сантиметров и залезла на муниципальную землю. Мужчина собрал все необходимые документы, пытался урегулировать вопрос, лишь бы не сносить объект.