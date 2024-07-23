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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Новосибирцу поплохело

На приеме у вице-мэра Кондратьева новосибирцу стало плохо от радости

23 июля 2024, 13:05
Фото: atas.info
Новосибирцу поплохело
Житель Новосибирска пришел на прием к вице-мэру, где ему стало плохо, о чем рассказал сам сибиряк.

Владимир Притьмов посетил департамент строительства мэрии. Там он пришел на прием к Алексею Кондратьеву. Известно, что сибиряк долгое время не мог решить вопрос о сносе своей постройки, которая не проходила по габаритам на 70 сантиметров и залезла на муниципальную землю. Мужчина собрал все необходимые документы, пытался урегулировать вопрос, лишь бы не сносить объект.

На приеме чиновник дал добро: постройку сносить не надо. Владимир Притьмов так обрадовался, что ему стало плохо на выходе из кабинета, пишет «Сибкрай». Он вызвал скорую, врачи зафиксировали у него повышенное давление.

― Я зашел в приемную Кондратьева, и полулежа оттуда вызвал скорую. Измерили давление — у меня было 180 на 110. Мне дали сильную таблетку, давление сбили, я смог кое-как дойти до машины, ― рассказал горожанин.

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