Как обезопасить себя во время покупок в интернете, рассказали эксперты

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
По словам директора по доверию и безопасности «Авито» Натальи Юматовой, в последнее время люди реже попадаются на разнообразные уловки — этому способствует информационная активность бизнеса и правоохранительных органов.
Но хитрецы не бездействуют и постоянно вводят в обиход новые способы обмана. Люди, увы, легко поддаются на манипуляции, разработанные при помощи «социальной инженерии». При этом обманщики используют реальные и общедоступные данные жертвы или ввергают его в стрессовую ситуацию», — заявила эксперт.
Чтобы предотвратить такие случаи, в «Авито» стараются оповестить об опасности как можно больше своих клиентов. Наталья Юматова рассказала, что прекрасно зарекомендовала себя игровая форма предупреждения — когда о технологиях обмана человек узнает в ходе прохождения квеста.
В год «Авито» тратит на разработку инструментов защиты и просвещение пользователей примерно четыре миллиарда рублей, и это приносит свои плоды. За минувшие четыре года число жалоб на действия других пользователей «Авито» уменьшилось в 100 раз. Сейчас платформе полностью доверяют 73% клиентов.
Как рассказала управляющий филиалом банка «Уралсиб» в Новосибирске Наталья Голубева, финансовые учреждения также большое внимание уделяют защите своих клиентов.
«Буквально каждый человек, становясь клиентом банка, проходит многоуровневую верификацию. Но беда в том, что люди не всегда соблюдают правила безопасности, пользуясь, например, банковскими картами. Иногда они без сомнения вводят свои данные на сомнительных сайтах, и впоследствии теряют деньги», — рассказала банкир.
Наталья Голубева посоветовала всем обращать внимание на название сайтов, через который требуется совершить оплату.
Представитель телеком-индустрии, руководитель департамента продаж и клиентского сервиса макрорегиона «Сибирь» Tele2 Евгений Корешков заявил, что и его компания, и остальные мобильные операторы прикладывают много усилий, чтобы обезопасить своих абонентов.
Например, если пользователь потерял телефон и восстанавливает номер, ему на сутки блокируют доставку SMS — это делается для того, чтобы злоумышленники не могли проникнуть в привязанные к телефону аккаунты. Кроме того, в компании пользуются разработками российской компании X-Labs, помогающими противостоять спам-атакам.
«К сожалению, мы видим отставание способов защиты в интернете от скорости появления новых технологий в нашей жизни, — считает начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Новосибирской области Михаил Слабухо. — Радует то, что цифровая грамотность у людей растет, и большинство из них уже не являются легкой добычей для мошенников. Но они изобретают все более изощренные схемы обмана».
По утверждению прокурора отдела по надзору за следствием в органах ГУ МВД России по Новосибирской области Ярослава Злобина, львиная доля подобных обманов строится вокруг мнимых звонков из банков и от «следователей». Представитель надзорного органа призвал сибиряков обсудить с родственниками, особенно с пожилыми, все схемы обмана и убедиться в безопасности всех установленных на их телефоны приложений и отсутствии подозрительных контактов.
Участники «круглого стола» договорились об организации совместных проектов и более тесном обмене информацией, связанной с безопасностью в интернете.