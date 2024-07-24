Как обезопасить себя во время покупок в интернете, рассказали эксперты

По утверждению прокурора отдела по надзору за следствием в органах ГУ МВД России по Новосибирской области Ярослава Злобина, львиная доля подобных обманов строится вокруг мнимых звонков из банков и от «следователей». Представитель надзорного органа призвал сибиряков обсудить с родственниками, особенно с пожилыми, все схемы обмана и убедиться в безопасности всех установленных на их телефоны приложений и отсутствии подозрительных контактов.