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Posted 26 июля, 08:43

Published 26 июля, 08:43

Modified 27 сентября, 11:57

Updated 27 сентября, 11:57

Кардиолог о гриппе

Кардиолог Гражданкин: грипп несёт смертельную опасность

26 июля 2024, 08:43
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Кардиолог о гриппе

Новосибирский кардиолог рассказал о смертельной опасности гриппа

Новосибирский кардиолог Игорь Гражданкин предупредил о смертельной опасности, которую несёт вирус гриппа, и подчеркнул, что вакцинация — единственный надёжный способ защиты от его последствий.

Гражданкин объяснил, что вирус гриппа крайне токсичен и при попадании в кровоток вызывает воспалительные процессы, в том числе в сердце.

«Вирус и его токсины опасны именно для сосудистой стенки и в конечном итоге приводят к резкому повышению количества инфарктов миокарда», — приводит слова кардиолога пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Это делает вирус гриппа особенно опасным для людей, уже страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Особое внимание к своей защите должны уделить люди старше 65 лет, а также те, кто уже перенёс инфаркт или инсульт. Эти группы населения находятся в зоне повышенного риска развития серьезных осложнений при заболевании гриппом. Грипп может провоцировать резкие ухудшения состояния сердца и сосудов, что нередко заканчивается летальным исходом.

Кардиолог настаивает на том, что вакцинация — это не просто мера профилактики, а реальная возможность предотвратить фатальные последствия болезни. Существуют препараты, которые могут помочь снизить нагрузку на организм при заболевании гриппом, но они не предотвращают такие критические состояния, как инфаркт миокарда или смерть.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Грипп#Вакцинация#Здоровье#Минздрав#Инсульт
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