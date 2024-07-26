Кардиолог Гражданкин: грипп несёт смертельную опасность

Posted 26 июля, 08:43
Published 26 июля, 08:43
Modified 27 сентября, 11:57
Updated 27 сентября, 11:57
Гражданкин объяснил, что вирус гриппа крайне токсичен и при попадании в кровоток вызывает воспалительные процессы, в том числе в сердце.
«Вирус и его токсины опасны именно для сосудистой стенки и в конечном итоге приводят к резкому повышению количества инфарктов миокарда», — приводит слова кардиолога пресс-служба Минздрава Новосибирской области.
Это делает вирус гриппа особенно опасным для людей, уже страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Особое внимание к своей защите должны уделить люди старше 65 лет, а также те, кто уже перенёс инфаркт или инсульт. Эти группы населения находятся в зоне повышенного риска развития серьезных осложнений при заболевании гриппом. Грипп может провоцировать резкие ухудшения состояния сердца и сосудов, что нередко заканчивается летальным исходом.
Кардиолог настаивает на том, что вакцинация — это не просто мера профилактики, а реальная возможность предотвратить фатальные последствия болезни. Существуют препараты, которые могут помочь снизить нагрузку на организм при заболевании гриппом, но они не предотвращают такие критические состояния, как инфаркт миокарда или смерть.
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