Кардиолог Гражданкин: грипп несёт смертельную опасность

Особое внимание к своей защите должны уделить люди старше 65 лет, а также те, кто уже перенёс инфаркт или инсульт. Эти группы населения находятся в зоне повышенного риска развития серьезных осложнений при заболевании гриппом. Грипп может провоцировать резкие ухудшения состояния сердца и сосудов, что нередко заканчивается летальным исходом.