Мигранты сушат шерсть во дворах Новосибирска: жители в ярости

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В социальных сетях распространяются фото, сделанные одной из жительниц микрорайона Волочаевский в Октябрьском районе Новосибирска. На них видны горы овечьей шести, развешанные на просушку на элементах детской игровой площадки. Фото сделаны во дворе по адресу Гусинобродское шоссе, 23.
«Крик души, когда это закончится всё. Подскажите пожалуйста, что нам с этим делать? Детская площадка. Это какой-то кошмар. Где гулять нашим детям? А что будет дальше? Они будут резать баранов на детской площадке?», — пишет авто фото.
Женщина рассказывает что неоднократно обращалась с жалобами в районную администрацию и полицию, однако никакой реакции не было.
В комментариях горожане предлагают собраться всем двором и сжечь шерсть, вызвать представителей миграционной службы, намекая, что у мигрантов может быть не все в порядке с документами, написать заявление в прокуратуру.