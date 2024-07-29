Белорус Максим Сушко остался в новосибирском ХК «Сибирь»

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Белорусский хоккеист Максим Сушко в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги продолжит выступать за новосибирскую «Сибирь», об этом сообщает пресс-служба клуба.
Известно, что с хоккеистом уже подписан годовой односторонний контракт: это значит, что он имеет право участвовать в составе «Сибири» исключительно в играх КХЛ.
Максим Сушко родился в 1999 году в Бресте. В 2017 году он был выбран в четвертом раунде драфта командой «Филадельфия Флайерз».
За «Сибирь» правый крайний нападающий провел 83 игры, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.