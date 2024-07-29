atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Белорус Максим Сушко остался в новосибирском ХК «Сибирь»

Белорус Максим Сушко остался в новосибирском ХК «Сибирь»

29 июля 2024, 11:10
Фото: ХК «Сибирь»
Хоккеист Максим Сушко в новом сезоне КХЛ продолжит выступать за «Сибирь» из Новосибирска, следует из сообщения пресс-службы команды.

Белорусский хоккеист Максим Сушко в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги продолжит выступать за новосибирскую «Сибирь», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Известно, что с хоккеистом уже подписан годовой односторонний контракт: это значит, что он имеет право участвовать в составе «Сибири» исключительно в играх КХЛ.

Максим Сушко родился в 1999 году в Бресте. В 2017 году он был выбран в четвертом раунде драфта командой «Филадельфия Флайерз».

За «Сибирь» правый крайний нападающий провел 83 игры, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.

Новосибирский ХК «Сибирь» подписал контракт с нападающим Решетько
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирская госкомпания «Сибирь-Арена» заказала элитный внедорожникБесхозной оказалась дорога к ледовой площадке «Сибирь-Арена» в НовосибирскеКонтракт с молодым защитником Лукиным подписал новосибирский ХК «Сибирь»
#Юрий Фомиченко#Спорт#КХЛ#Хоккей#Сибирь#Максим Сушко
Подпишитесь
Топ-5 стран, которые легко выдают визы новосибирцам в 2024 году
Сегодня, 08:42
Непотушенная сигарета погубила молодого жителя Новосибирской области
Сегодня, 10:53
Глава азербайджанской диаспоры высказался о ДТП с семью машинами в Новосибирске
Сегодня, 10:03
Новосибирский «Человек-паук» попал на видео, спускаясь вниз по балконам с 22 этажа
Сегодня, 08:34
Сколько нужно зарабатывать новосибирцу, чтобы взять ипотеку в 2024 году
Сегодня, 08:12
Позором назвал Володин церемонию открытия Олимпийских игр 2024 в Париже
Сегодня, 06:21