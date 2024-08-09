Новый корпус появился у новосибирского лицея № 9

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Здание довоенной постройки на улице 1905 года, 12 передали лицею № 9 в 2023 году. Вокруг уже сложилась плотная жилая застройка, поэтому возвести здесь новый корпус было невозможно.
«Нашли компромиссное решение: сделали капитальный ремонт помещения и подготовили его для размещения начальных классов. Все работы выполнены, с нового учебного года здесь начнутся занятия. Центр дополнительного образования „Алые паруса“, который ранее размещался в этом здании, получил новые помещения, сопоставимые по площади», — рассказал мэр Максим Кудрявцев.
По словам исполнительного директора группы компаний «Сибирь-Инвест» Антона Струлёва, задача была непростая. Нужно было провести серьезную реконструкцию двух корпусов, которые находились в предаварийном состоянии.
«Провели гидроизоляцию фундамента, поменяли часть перекрытий, все перегородки, окна, двери, заменили всю проводку, сети водоснабжения, канализации, вентиляции, полностью поменяли кровлю на обоих зданиях, вокруг корпусов сделали благоустройство и оборудовали спортивные площадки», — отметил Антон Струлёв.
Как рассказала директор МАОУ «Лицей № 9» Татьяна Шишлянникова, в обновлённое здание переведут учеников 1-х–3-х классов лицея — всего 500 детей. В здании появился полноценный пищеблок с кухней и столовой для обеспечения детей горячим питанием, а также библиотека и спортивный зал.
В отдельном корпусе разместится Центр дополнительного образования лицея № 9 где будет организовано обучение по IT-направлениям: робототехника, 3D-моделирование, VR.