Новый корпус появился у новосибирского лицея № 9

Как рассказала директор МАОУ «Лицей № 9» Татьяна Шишлянникова, в обновлённое здание переведут учеников 1-х–3-х классов лицея — всего 500 детей. В здании появился полноценный пищеблок с кухней и столовой для обеспечения детей горячим питанием, а также библиотека и спортивный зал.