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Пляж на Обском море передадут в ведение Новосибирска

Пляж на Обском море передадут в ведение Новосибирска

14 августа 2024, 11:59
Фото: atas.info
В Новосибирске популярный пляж на Обском море будет передан муниципалитету, следует из сообщения мэрии столицы Сибири.

Пляж на Обском водохранилище в Новосибирске все-таки окажется в ведении муниципальных властей, сообщает пресс-центр мэрии столицы Сибири. Накануне вопрос обсудили на Координационном совете с участием губернатора Андрея Травникова.

По словам мэра Максима Кудрявцева, этот вопрос почему-то не решался долгие годы. Чиновник заявил, что будет создана рабочая группа, которая займется юридическими и остальными вопросами.

Известно, что у городских властей есть определенные условия: город готов взять территорию при условии передачи ее из федеральной собственности в муниципальную. Иначе мэрия не видит смысла вкладывать деньги, объяснил Кудрявцев.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Обское море#Мэрия#Пляж#Водохранилище#Муниципалитет
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