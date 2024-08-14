Пляж на Обском море передадут в ведение Новосибирска

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Пляж на Обском водохранилище в Новосибирске все-таки окажется в ведении муниципальных властей, сообщает пресс-центр мэрии столицы Сибири. Накануне вопрос обсудили на Координационном совете с участием губернатора Андрея Травникова.
По словам мэра Максима Кудрявцева, этот вопрос почему-то не решался долгие годы. Чиновник заявил, что будет создана рабочая группа, которая займется юридическими и остальными вопросами.
Известно, что у городских властей есть определенные условия: город готов взять территорию при условии передачи ее из федеральной собственности в муниципальную. Иначе мэрия не видит смысла вкладывать деньги, объяснил Кудрявцев.