Прокладку электросетей в микрорайоне «Клюквенный» завершают «Россети Новосибирск»

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
14 августа состоялось выездное совещание по реализации проекта «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска с участием представителей регионального Минстроя и ресурсоснабжающих организаций. К этому моменту «Россети Новосибирск» для обеспечения электроснабжения первой очереди строительства крупного проекта комплексного развития территории «Клюквенный» уже проложили порядка 20 км питающих кабельных линий электропередачи и начали строить распределительные пункты.
«В настоящий момент мощность присоединения всей площадки по заключенным договорам составляет 17,2 МВт», — рассказал директор по технологическим присоединениям сетевой организации Алексей Гвоздев.
На следующем этапе запланирована реконструкция высоковольтной подстанции «Солнечная» с заменой силовых трансформаторов на более мощные (40 МВА вместо 25 МВА) со строительством нового дополнительного закрытого распределительного устройства в рамках инвестиционной программы АО «РЭС». Также установят порядка 20 трансформаторных подстанций. Работы синхронизированы с началом выполнения работ застройщиков в микрорайоне «Клюквенный».
Согласно плану, площадь будущего микрорайона составит 207 гектаров, на 98 гектарах возведут 1 млн кв. метров жилья для 35 тысяч новоселов. Помимо жилья в «Клюквенном» планируют построить три школы, пять детских садов, поликлинику с подстанцией скорой помощи, крупные спортивные и торговые центры, парки отдыха и зеленые зоны.
По словам генерального директора оператора проекта — акционерного общества «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АО «АРЖС») Ашота Рафаеляна, первые шесть жилых домов появятся уже в 2026 году.
«Оператором проекта АО „АРЖС“ заключены все необходимые договоры с сетевыми организациями, которые уже сегодня осуществляют строительство инженерных сетей до границы микрорайона и обеспечивают поставку энергоресурсов. Это результат плодотворной работы с нашими постоянными партнерами, основными ресурсоснабжающими организациями — МУП „Горводоканал“, СГК и „Россети Новосибирск“», — отметил первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.
Планы развития территории подразумевают дополнительную потребность в электроэнергии на всех этапах строительства. В ближайшее время энергетики и оператор проекта заключат договоры технологического присоединения к электросетям «Россети Новосибирск».