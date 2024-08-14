Прокладку электросетей в микрорайоне «Клюквенный» завершают «Россети Новосибирск»

14 августа состоялось выездное совещание по реализации проекта «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска с участием представителей регионального Минстроя и ресурсоснабжающих организаций. К этому моменту «Россети Новосибирск» для обеспечения электроснабжения первой очереди строительства крупного проекта комплексного развития территории «Клюквенный» уже проложили порядка 20 км питающих кабельных линий электропередачи и начали строить распределительные пункты.