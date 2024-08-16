Блины неожиданно перестали быть русскими в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В одной из точек на Красном проспекте ответили, что так решило руководство. Персоналу якобы ничего не объяснили, лишь упомянули «некоторых обстоятельствах», пишет
Сибкрай.ru.
Руководство сети «Русские блины» комментировать изменения не стало, но уточнили, что с политикой это не связано.
«Сейчас идет процесс согласования с комитетом по наружной рекламе. Процедура достаточно сложная и длительная», — сказали в компании.
Согласно информации сервиса 2ГИС, в Новосибирске насчитывается 55 точек «Русских блинов».