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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Блины неожиданно перестали быть русскими в Новосибирске

Блины неожиданно перестали быть русскими в Новосибирске

16 августа 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney
С заведений сети «Русские блины» убирают первое слово, так случилось с точками на улицах Кошурникова и Гоголя, заметили новосибирцы.

В одной из точек на Красном проспекте ответили, что так решило руководство. Персоналу якобы ничего не объяснили, лишь упомянули «некоторых обстоятельствах», пишет
Сибкрай.ru.

Руководство сети «Русские блины» комментировать изменения не стало, но уточнили, что с политикой это не связано.

«Сейчас идет процесс согласования с комитетом по наружной рекламе. Процедура достаточно сложная и длительная», — сказали в компании.

Согласно информации сервиса 2ГИС, в Новосибирске насчитывается 55 точек «Русских блинов».

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Блины
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