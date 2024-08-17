Нападающий хоккейной «Сибири» получил травму перед началом сезона

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В субботу, 17 августа, нападающий хоккейного клуба «Сибирь» Дмитрий Овчинников в ходе встречи с «Югрой» из Ханты-Мансийска получил травму, о его состоянии пока ничего не известно.
Напомним, на «Сибирь-Арене» проходит «Сибирь» Winline Fest. Новосибирские хоккеисты обыграли гостей со счетом 3:0. Один из болельщиков написал в соцсетях, что Овчинникова буквально «долбанули» о борт площадки.
Очередной чемпионат Континентальной хоккейной лиги начинается для «Сибири» 4 сентября встречей с извечным соперником — омским «Авангардом». Поклонники хоккея надеются, что обследование не выявит у Овчинникова серьезную травму.
«Здоровья! Ты нам нужен!» — написал Сергей Сергеев в паблике «ХК „Сибирь“ (Новосибирская область)» в ВК.