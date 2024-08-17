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Нападающий хоккейной «Сибири» получил травму перед началом сезона

Нападающий хоккейной «Сибири» получил травму перед началом сезона

17 августа 2024, 11:30
Фото: соцсети
Нападающий ХК «Сибирь» Дмитрий Овчинников в победном для команды товарищеским матче получил травму.

В субботу, 17 августа, нападающий хоккейного клуба «Сибирь» Дмитрий Овчинников в ходе встречи с «Югрой» из Ханты-Мансийска получил травму, о его состоянии пока ничего не известно.

Напомним, на «Сибирь-Арене» проходит «Сибирь» Winline Fest. Новосибирские хоккеисты обыграли гостей со счетом 3:0. Один из болельщиков написал в соцсетях, что Овчинникова буквально «долбанули» о борт площадки.

Очередной чемпионат Континентальной хоккейной лиги начинается для «Сибири» 4 сентября встречей с извечным соперником — омским «Авангардом». Поклонники хоккея надеются, что обследование не выявит у Овчинникова серьезную травму.

«Здоровья! Ты нам нужен!» — написал Сергей Сергеев в паблике «ХК „Сибирь“ (Новосибирская область)» в ВК.
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