Национальные блюда стран Большого Алтая приготовят на курорте Сбера «Манжерок»

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Программа фестиваля включает театральные спектакли, музыкальные программы, фотовыставки, мастер-классы и гастрофестиваль. На протяжении трех дней на курорте Сбера «Манжерок» гостей будут знакомить с кухней кочевых народов.
Это будут как блюда высокой кухни, так и национальной, но в современном прочтении. Вот немного выдержек из меню: пироги из марала, щи из печи, азу по-татарски, стеклянная лапша с маринованными огурцами. Всё — в исполнении лучших шеф-поваров.
«Мы собрали гастрономические традиции народов, проживающих на огромной территории. Кухни стран Большого Алтая объединяет обилие мясных и молочных продуктов. Поэтому все блюда, которые представят в программе гастрофестиваля будут очень полезные, сытные и вкусные. Шеф-повара курорта „Манжерок“ удивят гостей не только необычной подачей, но и сохранят аутентичность блюд народов Большого Алтая», — рассказал бренд-шеф курорта «Манжерок» Николай Семенов.
23 и 24 августа на гастрофестивале уличной еды повара представят лучшие рецепты, отражающие историю и традиции кухонь кочевых народов. Гостей курорта «Манжерок» будут кормить кисломолочным вегетарианским супом довга, на основе йогурта и трав, который можно есть как горячим, так и холодным. В казанах приготовят боорсоки — небольшие кусочки теста подадут со сметаной, медом и джемом.
Любителей мясных блюд ждет ханум — рулет из тонкого пресного теста с сочной мясной начинкой, который называют «ленивыми мантами» и жаренный лагман — традиционное блюдо народов Центральной Азии. Для тех, кто предпочитает сладкие лакомства, приготовят таежный десерт из цельного кедрового ореха, сезонных ягод и соснового сиропа, который, как обещают, даже обладает лечебными свойствами.
23 августа с 12 до 18 часов пройдет гастромастерская, на которой повара с разных уголков региона приготовят местные блюда. В рамках программы любой желающий из первых уст узнает рецепты традиционных блюд. Здесь можно попробовать еду, которых не встретишь в обычном кафе. Площадка будет работать бесплатно, для участия в мастер-классах необходима регистрация, на месте.
25 августа гастрофестиваль завершится гала-ужином «Большой Алтай». В меню заявлены блюда из натуральных и сезонных продуктов. В их числе северная рыбная закуска сугудай из тайменя с моченой брусникой и сливочным хреном, нежные медальоны из вырезки марала с кремом из лопуха и папоротника. А вот десерт организаторы держат в секрете.
«Эффектная подача блюд и сюрпризы от шеф-поваров подарят незабываемые впечатления. Гастрономическое путешествие по Алтаю пройдет в сопровождении живой музыки, которую исполнят артисты из пяти стран Большого Алтая», — говорят организаторы.
Международный фестиваль «Большой Алтай» продлится с 23 по 25 августа.
Подробнее познакомиться с программой гастрофестиваля и приобрести билеты на гала-ужин.