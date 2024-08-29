Андрей Травников обозначил важнейшие задачи системы образования региона

Как отметила в своем докладе министр образования Новосибирской области Мария Жафярова, в ходе реализации национального проекта «Образование» в регионе введены в эксплуатацию 29 школ проектной мощностью 21 184 места. На базе почти 400 школ создана сеть центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Созданы и успешно работают Центры цифрового образования «IT-куб». В рамках реализации программы «Земский учитель» за 5 лет в регион привлечено 212 педагогов.