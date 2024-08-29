Андрей Травников обозначил важнейшие задачи системы образования региона

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 10:01
Андрей Травников отметил, что новые национальные проекты расширяют возможности регионов в сфере образования и подготовки кадров.
«Впереди — не менее масштабная и сложная работа, чем была в предыдущие годы. Стартуют новые национальные проекты, появляется много новых направлений, возможностей. Окончательно подтверждена высокая значимость образования, подготовки, воспитания кадров. Общество в целом осознало, что подготовка будущих поколений нашей страны — это наша общая задача и общая ответственность. Вторая задача — в ближайшие годы воспитать и научить „квалифицированного заказчика“ — наших работодателей, которые сегодня уже активно наращивают сотрудничество с системой образования. Третье — мы имеем амбиции оставаться лидирующим регионом по качеству системы образования. Это значит, что мы должны не просто своевременно, полно, качественно, добросовестно реализовывать федеральные поручения и инициативы — мы должны делать больше, идти на два шага вперёд, быть новаторами, экспериментировать, внедрять новые подходы, делиться ими с другими субъектами», — сказал Андрей Травников.
Как отметила в своем докладе министр образования Новосибирской области Мария Жафярова, в ходе реализации национального проекта «Образование» в регионе введены в эксплуатацию 29 школ проектной мощностью 21 184 места. На базе почти 400 школ создана сеть центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Созданы и успешно работают Центры цифрового образования «IT-куб». В рамках реализации программы «Земский учитель» за 5 лет в регион привлечено 212 педагогов.
В ходе мероприятия Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили педагогам государственные и региональные награды.