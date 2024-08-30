Губернатор Андрей Травников подвел итоги рабочей программы форума «Технопром-2024»

Гранты предоставляют молодым ученым за научную новизну и заметный вклад в развитие науки и техники. Размер гранта не может превышать 500 тысяч рублей (включая сумму налога на доходы физических лиц). Заявленный проект должен быть выполнен до 31 декабря года, когда предоставили грант. Всего выбрали 30 победителей.