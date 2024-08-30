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Губернатор Андрей Травников подвел итоги рабочей программы форума «Технопром-2024»

Губернатор Андрей Травников подвел итоги рабочей программы форума «Технопром-2024»

30 августа 2024, 04:36
Фото: правительство Новосибирской области
Интерес к событию растет. Только за первые дни «Технопром-2024» посетили более 21 тысячи человек. Форум проходит на трех площадках: «Новосибирск Экспоцентр», НГТУ, центр города. В 202 мероприятиях приняли участие 580 спикеров, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Организаторами выступили федеральные министерства, крупные корпорации, научные организации и оргкомитет «Технопрома». Стартовали семь тематических и шесть отраслевых треков форума. Также на площадке проводят десять мероприятий-спутников.

«В эти дни на форуме присутствует более 100 иностранных гостей. Самые многочисленные делегации — от Республики Беларусь, более 50 человек, от стран Африки, более 15 человек. Такие государства как Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Китай, Казахстан, Филиппины направили делегации в составе 6-8 человек. Все регионы страны в этом году принимают участие в программе форума. Очно присутствуют на форуме представители 70 регионов», — говорит губернатор Андрей Травников.

Глава Новосибирской области поблагодарил организаторов и участников XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024» за работу.

Фото: правительство Новосибирской области

Губернатор принял участие в церемонии награждения победителей конкурсов на предоставление именных стипендий и грантов правительства Новосибирской области молодым ученым.

20 участников стали стипендиатами правительства Новосибирской области (более 54 тысяч рублей ежеквартально). 30 проектов получили гранты правительства Новосибирской области. Также выбрали «Лучшего научного партнера форума».

Конкурсы на выделение именных стипендий правительства Новосибирской области и на предоставление грантов правительства Новосибирской области были объявлены в январе 2024 года, заявки принимали до марта включительно. Всего на участие в конкурсах подали 130 заявок, к участию допустили 110 проектов.

Фото: правительство Новосибирской области

Гранты предоставляют молодым ученым за научную новизну и заметный вклад в развитие науки и техники. Размер гранта не может превышать 500 тысяч рублей (включая сумму налога на доходы физических лиц). Заявленный проект должен быть выполнен до 31 декабря года, когда предоставили грант. Всего выбрали 30 победителей.

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