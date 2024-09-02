Задержка рейса из Пхукета в Новосибирск на 19 часов: что произошло

Сегодня стало известно о значительной задержке рейса WZ 3052 авиакомпании Red Wings, выполняющего перелет из Пхукета в Новосибирск. По данным онлайн-табло аэропорта «Толмачёво», самолет должен был прибыть в Новосибирск 2 сентября в 05:15 по местному времени. Однако, согласно актуальной информации, прибытие рейса теперь ожидается только в 00:35, что составляет около 19 часов задержки.