Задержка рейса из Пхукета в Новосибирск на 19 часов: что произошло

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
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Updated Сегодня, 11:36
Сегодня стало известно о значительной задержке рейса WZ 3052 авиакомпании Red Wings, выполняющего перелет из Пхукета в Новосибирск. По данным онлайн-табло аэропорта «Толмачёво», самолет должен был прибыть в Новосибирск 2 сентября в 05:15 по местному времени. Однако, согласно актуальной информации, прибытие рейса теперь ожидается только в 00:35, что составляет около 19 часов задержки.
Задержка также коснулась рейса из Новосибирска в Пхукет. Полёт должен был состояться в 05:51, однако лайнер до сих пор не вылетел.
На данный момент авиакомпания Red Wings официально не сообщала о причинах задержки рейсов. Однако, как обсуждают туристы в чатах, на Пхукете сейчас неблагоприятные погодные условия. По данным портала «Новости Пхукета», на территории острова и в соседних провинциях андаманского региона объявлено штормовое предупреждение, а наиболее интенсивные осадки ожидаются с 3 по 7 сентября.
В Red Wings объяснили, что задержка рейса WZ-3052 из Пхукета в Новосибирск была вызвана поздним прибытием самолета с предыдущего рейса. Причиной задержки стало временное закрытие воздушного пространства в Москве.
Авиакомпания также сообщила, что все пассажиры были своевременно проинформированы о корректировках в расписании и доставлены в аэропорт к новому времени вылета. В соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, пассажирам рейса было предоставлено необходимое обслуживание. Red Wings приносит извинения за доставленные неудобства.