atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Рейс из Новосибирска в Пхукет задержали на 19 часов

Задержка рейса из Пхукета в Новосибирск на 19 часов: что произошло

2 сентября 2024, 11:34
Фото: 1MI

Рейс из Новосибирска в Пхукет задержали на 19 часов

Туристы из Новосибирска застряли в аэропорту Таиланда. Самолет не может вылететь в Россиию, сейчас задержка составляет почти 19 часов. В аналогичную ситуацию попали туристы в аэропорту Толмачево: люди с раннего утра ждут своего рейса до Пхукета.

Сегодня стало известно о значительной задержке рейса WZ 3052 авиакомпании Red Wings, выполняющего перелет из Пхукета в Новосибирск. По данным онлайн-табло аэропорта «Толмачёво», самолет должен был прибыть в Новосибирск 2 сентября в 05:15 по местному времени. Однако, согласно актуальной информации, прибытие рейса теперь ожидается только в 00:35, что составляет около 19 часов задержки.

Задержка также коснулась рейса из Новосибирска в Пхукет. Полёт должен был состояться в 05:51, однако лайнер до сих пор не вылетел.

На данный момент авиакомпания Red Wings официально не сообщала о причинах задержки рейсов. Однако, как обсуждают туристы в чатах, на Пхукете сейчас неблагоприятные погодные условия. По данным портала «Новости Пхукета», на территории острова и в соседних провинциях андаманского региона объявлено штормовое предупреждение, а наиболее интенсивные осадки ожидаются с 3 по 7 сентября.

В Red Wings объяснили, что задержка рейса WZ-3052 из Пхукета в Новосибирск была вызвана поздним прибытием самолета с предыдущего рейса. Причиной задержки стало временное закрытие воздушного пространства в Москве.

Авиакомпания также сообщила, что все пассажиры были своевременно проинформированы о корректировках в расписании и доставлены в аэропорт к новому времени вылета. В соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, пассажирам рейса было предоставлено необходимое обслуживание. Red Wings приносит извинения за доставленные неудобства.

Читайте также:
Стюардесса рассказала путешественникам, какой напиток в самолете лучше не питьБилеты на самолет выросли на 20% — куда слетать новосибирцам дешевле всегоСамолет S7 вынужден был прервать взлет в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Транспорт#Новосибирск#Самолет#Туризм#Путешествия#КЦ
Подпишитесь
Могильные оградки, исчезнувший асфальт и мигранты: топ летних событий Новосибирска
Сегодня, 08:30
Партию новосибирских бомбардировщиков Су-34 отправили на СВО
Сегодня, 07:50
Самый большой гриб найден в Новосибирской области
Сегодня, 07:26
Милых манулят из Новосибирского зоопарка получилось снять на видео
Сегодня, 07:17
Молоточника из Новосибирска оставили за решеткой после нападения в цветочном
Сегодня, 06:39
Стало известно, кто станет капитаном ХК «Сибирь» на сезон 2024/2025
Вчера, 05:39