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Сатир «прожарил» Артемия Лебедева за критику Новосибирска

«Попутал берега»: Сатир «прожарил» Артемия Лебедева за критику родного города

5 сентября 2024, 02:51
Фото: shabelnikov_ilya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сатир «прожарил» Артемия Лебедева за критику Новосибирска

Комик Сатир (Илья Шабельников) высказал дизайнеру всё, что думает, в новом выпуске шоу «Большая прожарка» в соцсети «Вконтакте».

В новом выпуске Сатир напомнил, что Новосибирск — не только его родной город, но и других известных персон — Александра Пушного, Элджея, Давы, Пелагеи, Никиты Кологривого. В ответ на призывы Лебедева не посещать Новосибирск, комик пообещал ему «нормально показать» город, если он решиться приехать.

Также Сатир предложил дизайнеру показать левый и правый берега, чтобы он больше «не путал берега».

Напомним, суть проекта «Большая прожарка» в том, что звезда дает свое согласие на самые жесткие шутки в свой адрес.

Артемий Лебедев снова жестко «прошелся» по Новосибирску, сравнив его с Красноярском
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Артемий Лебедев неоднократно «проходился» по Новосибирску. Складывается впечатление, что город ему сильно насолил. Известному дизайнеру не нравится в столице Сибири всё — от того, как устроены общественные пространства до ресторанов. Причем из последних он выделяет только заведения Дениса Иванова, в частности, «Жерарню». Хотя сам признается, что ни разу в ней не был. Лебедев в своих выпусках часто «стравливает» Новосибирск и Красноярск, делая сравнение в пользу второго.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Артемий Лебедев
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