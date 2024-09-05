«Попутал берега»: Сатир «прожарил» Артемия Лебедева за критику родного города

Артемий Лебедев неоднократно «проходился» по Новосибирску. Складывается впечатление, что город ему сильно насолил. Известному дизайнеру не нравится в столице Сибири всё — от того, как устроены общественные пространства до ресторанов. Причем из последних он выделяет только заведения Дениса Иванова, в частности, «Жерарню». Хотя сам признается, что ни разу в ней не был. Лебедев в своих выпусках часто «стравливает» Новосибирск и Красноярск, делая сравнение в пользу второго.