«Попутал берега»: Сатир «прожарил» Артемия Лебедева за критику родного города

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
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Updated Сегодня, 03:26
В новом выпуске Сатир напомнил, что Новосибирск — не только его родной город, но и других известных персон — Александра Пушного, Элджея, Давы, Пелагеи, Никиты Кологривого. В ответ на призывы Лебедева не посещать Новосибирск, комик пообещал ему «нормально показать» город, если он решиться приехать.
Также Сатир предложил дизайнеру показать левый и правый берега, чтобы он больше «не путал берега».
Напомним, суть проекта «Большая прожарка» в том, что звезда дает свое согласие на самые жесткие шутки в свой адрес.
Артемий Лебедев неоднократно «проходился» по Новосибирску. Складывается впечатление, что город ему сильно насолил. Известному дизайнеру не нравится в столице Сибири всё — от того, как устроены общественные пространства до ресторанов. Причем из последних он выделяет только заведения Дениса Иванова, в частности, «Жерарню». Хотя сам признается, что ни разу в ней не был. Лебедев в своих выпусках часто «стравливает» Новосибирск и Красноярск, делая сравнение в пользу второго.