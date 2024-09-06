Спортсменка из Новосибирска готова сразиться с бразильской тяжелоатлеткой из-за денег

Екатерина, с детства занимающаяся ушу, будетбороться в паре с тяжелоатлетом Динаром Хайртдиновым. Правила шоу требуют, чтобы мужчина и женщина из одной команды совместно сразились против соперников, причем их успех зависит от результатов друг друга. Соревнования включают в себя различные физические испытания: от переноса тяжелых матрешек до борьбы за мяч во вращающейся клетке.