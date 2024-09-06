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Спортсменка сразится с девушкой больше ее на 23 кг

Спортсменка из Новосибирска готова сразиться с бразильской тяжелоатлеткой из-за денег

6 сентября 2024, 11:44
Фото: пресс-служба ТНТ
Спортсменка сразится с девушкой больше ее на 23 кг
В новом выпуске шоу «Игры без границ», который выйдет 8 сентября на ТНТ, новосибирская спортсменка Екатерина Шумкина примет участие, представляя Россию. Сибирячка поборется за приз в 10 млн рублей.

Екатерина, с детства занимающаяся ушу, будетбороться в паре с тяжелоатлетом Динаром Хайртдиновым. Правила шоу требуют, чтобы мужчина и женщина из одной команды совместно сразились против соперников, причем их успех зависит от результатов друг друга. Соревнования включают в себя различные физические испытания: от переноса тяжелых матрешек до борьбы за мяч во вращающейся клетке.

Одним из самых напряженных моментов станет второе испытание, где Екатерина Шумкина столкнется с бразильянкой, которая весит на 23 килограмма больше. Несмотря на значительное преимущество соперницы, новосибирская спортсменка не планирует сдаваться и намерена бороться до конца. Этот момент обещает стать одним из самых захватывающих в шоу.

Кроме Екатерины, участники из Беларуси, Узбекистана, Бразилии и других стран мира также будут бороться за победу. Например, Марина Моисеева из Беларуси, несмотря на тяжелое отравление и высокую температуру, решила не отказываться от участия.

Ранее медиум из Новосибирска Эльвира Гебар рассказала, почему на самом деле она покинула проект «Место силы». Она получила много обвинений от других магов.

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#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирск#Соревнования#ТНТ
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