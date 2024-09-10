Обыски прошли у высокопоставленных силовиков Новосибирска — к кому нагрянули

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Среди тех, к кому пришли с обысками, называют следующих лиц. Это заместитель начальника регионального ГУСБ МВД РФ Алексей Гавриш, заместитель начальника полицейской профподготовки Наиль Акжигитов, экс-руководитель подразделения УФСБ по региону Игорь Камешков, пишет НГС.
По информации одного из источников, обыски, вероятно, часть расследования, связанного с бывшим руководителем отдела по борьбе с коррупцией УМВД Андреем Хоминым.
Официальные источники информацию не комментируют.
10 сентября ранее судимый мужчина захватил в заложники собственную сожительницу и ее троих детей. Операцию по задержанию проводили силовики — мы публиковали видео. Что толкнуло его на такой шаг — пока неизвестно, но в момент задержания он был пьян.