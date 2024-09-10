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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Новосибирске проходят обыски у высокопоставленных силовиков

Обыски прошли у высокопоставленных силовиков Новосибирска — к кому нагрянули

10 сентября 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney

В Новосибирске проходят обыски у высокопоставленных силовиков

10 сентября силовики нагрянули к своим коллегам, причем сразу к троим — двум начальникам ГУ МВД и бывшему реководителю УФСБ.

Среди тех, к кому пришли с обысками, называют следующих лиц. Это заместитель начальника регионального ГУСБ МВД РФ Алексей Гавриш, заместитель начальника полицейской профподготовки Наиль Акжигитов, экс-руководитель подразделения УФСБ по региону Игорь Камешков, пишет НГС.

По информации одного из источников, обыски, вероятно, часть расследования, связанного с бывшим руководителем отдела по борьбе с коррупцией УМВД Андреем Хоминым.

Официальные источники информацию не комментируют.

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10 сентября ранее судимый мужчина захватил в заложники собственную сожительницу и ее троих детей. Операцию по задержанию проводили силовики — мы публиковали видео. Что толкнуло его на такой шаг — пока неизвестно, но в момент задержания он был пьян.

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