Школьников на уроках труда научат управлять дронами — к чему готовят детей

Posted 11 сентября, 10:17
Published 11 сентября, 10:17
Modified 11 сентября, 10:19
Updated 11 сентября, 10:19
Пособие предназначено для глубокого погружения в тему, издание — первое в своем роде.
Автор пособия Михаил Луцкий уделил внимание видам и устройству беспилотников, управлению, информации о профессиях, представители которых используют дроны в своей работе. Обещают, что пособие будет понятно людям с разным уровнем подготовки.
Пособие выпустили в рамках федерального проекта, по нему будут заниматься учащиеся 523 школ и 30 колледжей в 30 субъектах России. Детей готовят к будущему, в котором беспилотники будут неотъемлемой частью.