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Posted 11 сентября, 10:17

Published 11 сентября, 10:17

Modified 11 сентября, 10:19

Updated 11 сентября, 10:19

Школьников на уроках труда научат управлять дронами — к чему готовят детей

Школьников на уроках труда научат управлять дронами — к чему готовят детей

11 сентября 2024, 10:17
Фото: 1MI
Управление БПЛА школьники 8-9 классов будут изучать на «Труде», авторами пособия выступили издательства «Просвещение» и ГК «Геоксан», рассказали в пресс-службе издательства.

Пособие предназначено для глубокого погружения в тему, издание — первое в своем роде.

Автор пособия Михаил Луцкий уделил внимание видам и устройству беспилотников, управлению, информации о профессиях, представители которых используют дроны в своей работе. Обещают, что пособие будет понятно людям с разным уровнем подготовки.

Пособие выпустили в рамках федерального проекта, по нему будут заниматься учащиеся 523 школ и 30 колледжей в 30 субъектах России. Детей готовят к будущему, в котором беспилотники будут неотъемлемой частью.

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Также новосибирские ученые создали раствор, способный буквально съедать пыль на улицах города.

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#Алёна Рогонова#Образование#Новосибирск#Дети#БПЛА
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