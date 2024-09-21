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Posted 21 сентября, 08:11

Published 21 сентября, 08:11

Modified 21 сентября, 08:11

Updated 21 сентября, 08:11

Девушку спасли чеез окно

Новосибирец запер 20-летнюю девушку в квартире и угрожал ей расправой

21 сентября 2024, 08:11
Фото: 1MI
Девушку спасли чеез окно
20-летняя девушка оказалась заперта в квартире на улице Кропоткина, где ей угрожал знакомый. Спасателям пришлось эвакуировать девушку через окно.

Инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска. Как сообщают в паблике «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» происшествие случилось вечером 18 сентября. Девушка обратилась за помощью, заявив, что её друг запер дверь и угрожает ей расправой.

Спасатели вытащили девушку через окно и передали её сотрудникам полиции. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что получили сообщение о конфликте между девушкой и ее знакомым. На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Спасатели#Полиция
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