Новосибирец запер 20-летнюю девушку в квартире и угрожал ей расправой

Posted 21 сентября, 08:11
Published 21 сентября, 08:11
Modified 21 сентября, 08:11
Updated 21 сентября, 08:11
Инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска. Как сообщают в паблике «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» происшествие случилось вечером 18 сентября. Девушка обратилась за помощью, заявив, что её друг запер дверь и угрожает ей расправой.
Спасатели вытащили девушку через окно и передали её сотрудникам полиции. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что получили сообщение о конфликте между девушкой и ее знакомым. На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.