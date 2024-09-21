Новосибирец запер 20-летнюю девушку в квартире и угрожал ей расправой

Спасатели вытащили девушку через окно и передали её сотрудникам полиции. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что получили сообщение о конфликте между девушкой и ее знакомым. На данный момент проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.