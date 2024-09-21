Виллу новосибирского бизнесмена в Испании хотят продать за долги

Финансовый управляющий Войтова уведомил кредиторов о возможности передачи в счет погашения долга дома №21 в жилом комплексе «Мирадор де Лас Бассетес», находящегося в курортном городе Кальпе, Испания. Он уточнил, что объект недвижимости имеет обременение в виде ипотеки, остаток по которой составляет около 322 тысяч евро. Кредиторам дается 10 календарных дней на ответ по этому предложению.