Виллу новосибирского бизнесмена в Испании хотят продать за долги

Posted 21 сентября, 07:29
Published 21 сентября, 07:29
Modified 21 сентября, 07:29
Updated 21 сентября, 07:29
18 сентября арбитражный управляющий новосибирского предпринимателя Александра Войтова опубликовал на портале «Федресурс» информацию для кредиторов о возможности погашения долгов необычным способом. В качестве отступного Войтов предложил принять его таунхаус в Испании, стоимость которого составляет 48 млн рублей. Ранее эта недвижимость, расположенная в провинции Аликанте, уже выставлялась на торги, но покупателей не нашлось.
Александр Войтов — известный новосибирский предприниматель. Одним из его успешных проектов была служба доставки суши «Харакири», которая пользовалась популярностью у горожан.
Финансовый управляющий Войтова уведомил кредиторов о возможности передачи в счет погашения долга дома №21 в жилом комплексе «Мирадор де Лас Бассетес», находящегося в курортном городе Кальпе, Испания. Он уточнил, что объект недвижимости имеет обременение в виде ипотеки, остаток по которой составляет около 322 тысяч евро. Кредиторам дается 10 календарных дней на ответ по этому предложению.
Этот таунхаус ранее пытались продать через торги, но покупатели не проявили интереса к объекту. Теперь управляющий предлагает рассмотреть его в качестве отступного, что может стать альтернативным решением для кредиторов.