Нашествие клопов шокирует жителей Новосибирска

Posted 1 октября, 09:54
Published 1 октября, 09:54
Modified 1 октября, 09:57
Updated 1 октября, 09:57
Теплый и солнечный день 1 октября многим жителям Новосибирска испортило настоящее нашествие клопов. Они буквально облепили листья на деревьях и кустарниках, в поисках лучших мест насекомые перелетают с дерева на дерево, садятся на прохожих и падают в стаканы с кофе, с которыми прогуливаются люди. Клопы не кусаются, но доставляют неприятные ощущения.
«Может быть, это нашествие и не смертельно, но неприятно. Вот я только что помыла голову, вышла, и понимаю, что как вернусь домой, придется мыть ее снова. Потому что все в клопах. Они ползают по волосам, заползают в карманы, и само по себе ощущение, что слишком много насекомых, оно местами даже ужасно», — рассказала редакции Atas.Info жительница Ленинского района Мария Черешнева.
По словам биолога Любови Гурдман, подобную картину с разной степенью интенсивности можно наблюдать каждую осень. На активность насекомых влияют несколько факторов, в том числе, сбой циркадных ритмов. Им уже пора впадать в спячку, но внезапное тепло дезориентирует клопов, и они собираются на теплых поверхностях, освещенных солнцем. Часть клопов мигрирует из леса в город, чтобы безопасно перезимовать. Сказывается и изменение климата.
«В целом климат в Сибири стал мягче, среднегодовые температуры выше, и самки могут делать кладку дважды за лето. И сейчас мы видим последствия яиц, отложенных в конце июля», — говорит эксперт.
Через день-другой насекомые перестанут досаждать горожанам, отмечает собеседник редакции.
Недавно новосибирцы жаловались на нашествие мух.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]