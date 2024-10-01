Нашествие клопов шокирует жителей Новосибирска

По словам биолога Любови Гурдман, подобную картину с разной степенью интенсивности можно наблюдать каждую осень. На активность насекомых влияют несколько факторов, в том числе, сбой циркадных ритмов. Им уже пора впадать в спячку, но внезапное тепло дезориентирует клопов, и они собираются на теплых поверхностях, освещенных солнцем. Часть клопов мигрирует из леса в город, чтобы безопасно перезимовать. Сказывается и изменение климата.