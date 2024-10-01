atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 09:54

Published 1 октября, 09:54

Modified 1 октября, 09:57

Updated 1 октября, 09:57

Такую картину наблюдают посетители городских парков и скверов

Нашествие клопов шокирует жителей Новосибирска

1 октября 2024, 09:54
Фото: Мария Черешнева
Такую картину наблюдают посетители городских парков и скверов
Тысячи дурно пахнущих насекомых атаковали городские парки и скверы, рассказывают новосибирцы.

Теплый и солнечный день 1 октября многим жителям Новосибирска испортило настоящее нашествие клопов. Они буквально облепили листья на деревьях и кустарниках, в поисках лучших мест насекомые перелетают с дерева на дерево, садятся на прохожих и падают в стаканы с кофе, с которыми прогуливаются люди. Клопы не кусаются, но доставляют неприятные ощущения.

«Может быть, это нашествие и не смертельно, но неприятно. Вот я только что помыла голову, вышла, и понимаю, что как вернусь домой, придется мыть ее снова. Потому что все в клопах. Они ползают по волосам, заползают в карманы, и само по себе ощущение, что слишком много насекомых, оно местами даже ужасно», — рассказала редакции Atas.Info жительница Ленинского района Мария Черешнева.
Похоже, что часть насекомых пытается прогрызть еще зеленые листьяПохоже, что часть насекомых пытается прогрызть еще зеленые листья
Похоже, что часть насекомых пытается прогрызть еще зеленые листья. Фото: Мария Черешнева

По словам биолога Любови Гурдман, подобную картину с разной степенью интенсивности можно наблюдать каждую осень. На активность насекомых влияют несколько факторов, в том числе, сбой циркадных ритмов. Им уже пора впадать в спячку, но внезапное тепло дезориентирует клопов, и они собираются на теплых поверхностях, освещенных солнцем. Часть клопов мигрирует из леса в город, чтобы безопасно перезимовать. Сказывается и изменение климата.

«В целом климат в Сибири стал мягче, среднегодовые температуры выше, и самки могут делать кладку дважды за лето. И сейчас мы видим последствия яиц, отложенных в конце июля», — говорит эксперт.

Через день-другой насекомые перестанут досаждать горожанам, отмечает собеседник редакции.

Недавно новосибирцы жаловались на нашествие мух.

"Как овсяное печенье": блюда из сверчков продегустировал корреспондент Atas.info
Узнать подробнее
Читайте также:
Коллекцию насекомых продают в Новосибирске за 24 000 рублейОтель для насекомых вместо «загаженного пустыря»: в Новосибирске построят новый паркХищные клопы вместо пестицидов: ученые в Новосибирске выращивают насекомых-убийц
#Новосибирск#Осень#Насекомые#Нашествие#Клопы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика