Частный дом сгорел на Военной — там расчищают место под новую застройку

Утром в воскресенье, 13 октября, вспыхнул частный дом на улице Военная, недалеко от от ТРЦ «Аура». Тушить огонь приехали две спецмашины МЧС. По информации пресс-службы ведомства, на ликвидацию открытого пламени ушло 12 минут, еще около часа пожарные проливали тлеющие стены и кровлю.