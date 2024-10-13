Частный дом сгорел на Военной — там расчищают место под новую застройку

Posted 13 октября, 05:19
Published 13 октября, 05:19
Modified 13 октября, 05:21
Updated 13 октября, 05:21
Утром в воскресенье, 13 октября, вспыхнул частный дом на улице Военная, недалеко от от ТРЦ «Аура». Тушить огонь приехали две спецмашины МЧС. По информации пресс-службы ведомства, на ликвидацию открытого пламени ушло 12 минут, еще около часа пожарные проливали тлеющие стены и кровлю.
Пострадавших нет, подчеркнули в региональном управлении МЧС.
Пользователи соцсетей высказывают предположение об умышленном поджоге. В этом районе застройщики выкупают частные дома и сносят их для вовзведения многоэтажных зданий. Осталось всего несколько строений, чьи хозяева не хотят уступать напору коммерсантов.