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Posted 13 октября, 05:19

Published 13 октября, 05:19

Modified 13 октября, 05:21

Updated 13 октября, 05:21

Пожар на руку застройщикам, предполагают в соцсетях

Частный дом сгорел на Военной — там расчищают место под новую застройку

13 октября 2024, 05:19
Фото: Изображение Midjourney
Пожар на руку застройщикам, предполагают в соцсетях

Частный дом вспыхнул на улице Военной в Новосибирске

В этом районе застройщики активно сносят частный сектор, звучат предположения о поджоге.

Утром в воскресенье, 13 октября, вспыхнул частный дом на улице Военная, недалеко от от ТРЦ «Аура». Тушить огонь приехали две спецмашины МЧС. По информации пресс-службы ведомства, на ликвидацию открытого пламени ушло 12 минут, еще около часа пожарные проливали тлеющие стены и кровлю.

Пострадавших нет, подчеркнули в региональном управлении МЧС.

Десятки частных домов в округе уже снесеныДесятки частных домов в округе уже снесены
Десятки частных домов в округе уже снесены. Фото: аст54

Пользователи соцсетей высказывают предположение об умышленном поджоге. В этом районе застройщики выкупают частные дома и сносят их для вовзведения многоэтажных зданий. Осталось всего несколько строений, чьи хозяева не хотят уступать напору коммерсантов.

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#Новосибирск#Застройка#Пожар#МЧС#Частный сектор
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