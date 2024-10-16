Девушка погибла после падения из окна многоэтажки в Новосибирске

Пока не сообщается, с какого этажа выпала погибшая и что именно стало причиной трагедии. В социальных сетях и Telegram-каналах появилась версия, что причиной инцидента могло стать измененное состояние сознания девушки. В одном из сообщений говорится, что она пыталась перелезть с балкона к соседям, но сорвалась.