Девушка погибла после падения из окна многоэтажки в Новосибирске

Posted 16 октября, 15:16
Published 16 октября, 15:16
Modified 16 октября, 15:18
Updated 16 октября, 15:18
Трагический случай произошел 16 октября в Акатуйском жилмассиве Новосибирска. По сообщениям очевидцев, молодая девушка выпала из окна многоэтажного дома. Сразу после падения на помощь пострадавшей пришел случайный прохожий, который пытался оказать ей первую помощь, ожидая прибытия медиков, сообщает АСТ-54.
Бригада скорой помощи, прибывшая на место, незамедлительно начала реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти девушку не удалось. Она скончалась в реанимобиле по пути в больницу.
Пока не сообщается, с какого этажа выпала погибшая и что именно стало причиной трагедии. В социальных сетях и Telegram-каналах появилась версия, что причиной инцидента могло стать измененное состояние сознания девушки. В одном из сообщений говорится, что она пыталась перелезть с балкона к соседям, но сорвалась.