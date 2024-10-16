Подъезд в Октябрьском районе Новосибирска залило кипятком

Posted 16 октября, 11:10
Published 16 октября, 11:10
Modified 16 октября, 13:57
Updated 16 октября, 13:57
Инцидент произошел в одном из домов микрорайона Плющихинский в Октябрьском районе. Как сообщают местные жители, в квартире на первом этаже прорвало трубу, когда дверь была открыта. Кипяток хлынул в подъезд и залил всю улицу.
«Жители просто в шоке», — прокомментировал инцидент автор видео.
Местный житель также отметил, что стояк удалось перекрыть. О пострадавших пока не сообщается.
«Потому что из всякого разного [некачественного], полипропилена и металлопластика, делают», — прокомментировал житель МЖК.
Ранее целую улицу также затопило кипятком в Октябрьском районе. Прорыв произошел в доме на улице Лескова, 15. Горячая вода разлилась по проезжей части и парковке.