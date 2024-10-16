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Posted 16 октября, 11:10

Published 16 октября, 11:10

Modified 16 октября, 13:57

Updated 16 октября, 13:57

Подъезд залило кипятком

Подъезд в Октябрьском районе Новосибирска залило кипятком

16 октября 2024, 11:10
Фото: VK / Типичный Октябрьский | Новосибирск
Подъезд залило кипятком
Подъезд в микрорайоне «Плющихинский» затопило горячей водой. По словам очевидцев, в доме прорвало трубу.

Инцидент произошел в одном из домов микрорайона Плющихинский в Октябрьском районе. Как сообщают местные жители, в квартире на первом этаже прорвало трубу, когда дверь была открыта. Кипяток хлынул в подъезд и залил всю улицу.

«Жители просто в шоке», — прокомментировал инцидент автор видео.

Местный житель также отметил, что стояк удалось перекрыть. О пострадавших пока не сообщается.

«Потому что из всякого разного [некачественного], полипропилена и металлопластика, делают», — прокомментировал житель МЖК.

Ранее целую улицу также затопило кипятком в Октябрьском районе. Прорыв произошел в доме на улице Лескова, 15. Горячая вода разлилась по проезжей части и парковке.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Авария#Кипяток#Прорыв
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