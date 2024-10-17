Прорыв теплотрассы в новосибирском Академгородке прогрел речку до +25 градусов

Posted 17 октября, 04:14
Published 17 октября, 04:14
Modified 17 октября, 04:16
Updated 17 октября, 04:16
По словам очевидцев, поток горячей воды настолько велик, что температура речки больше напоминает «парное молоко», а ситуация, по их утверждению, сохраняется уже не первый год. В прошлом году аналогичная проблема не решалась в течение трех месяцев, сообщает Infopro54.
Жители уже обращались в коммунальные службы, требуя устранить течь и разобраться с ситуацией, чтобы расходы на горячую воду не легли на плечи потребителей. Пока власти не комментируют, как будет произведен перерасчет за услуги.
Кроме опасений по поводу коммунальных платежей, местные жители обеспокоены состоянием экосистемы речки Чербузы. Не так давно в водоеме была замечена густая пена, которая, по словам очевидцев, появилась после того, как в речку попали стоки из ливневой канализации. Жители опасаются, что подобные случаи могут нанести серьезный ущерб флоре и фауне водоема.