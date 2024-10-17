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Posted 17 октября, 00:58

Published 17 октября, 00:58

Modified 17 октября, 00:58

Updated 17 октября, 00:58

Хурму в Новосибирск доставили из Узбекистана

Тысячу тонн узбекской хурмы завезли в Новосибирскую область

17 октября 2024, 00:58
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Хурму в Новосибирск доставили из Узбекистана
С начала осени 2024 года в Новосибирскую область завезли более 1 000 тонн хурмы из Узбекистана, сообщили в Россельхознадзоре.

Всего было ввезено 70 партий фрукта, которые успешно прошли фитосанитарный контроль и поступили в продажу. Этот сезонный фрукт особенно популярен осенью и зимой.

Поставки хурмы продолжаются, и пик ввоза обычно приходится на декабрь, когда спрос на фрукт растёт. Несмотря на небольшое снижение объёмов по сравнению с прошлым годом, специалисты отмечают, что это временное явление, и поступления будут увеличиваться.

Хурму называют «женской ягодой» из-за её положительного влияния на здоровье женщин. В ней содержится магний, который помогает синтезу женских гормонов, а также витамины, полезные для сердечно-сосудистой системы.

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