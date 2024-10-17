Тысячу тонн узбекской хурмы завезли в Новосибирскую область

Поставки хурмы продолжаются, и пик ввоза обычно приходится на декабрь, когда спрос на фрукт растёт. Несмотря на небольшое снижение объёмов по сравнению с прошлым годом, специалисты отмечают, что это временное явление, и поступления будут увеличиваться.