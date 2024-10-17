Тысячу тонн узбекской хурмы завезли в Новосибирскую область

Posted 17 октября, 00:58
Published 17 октября, 00:58
Modified 17 октября, 00:58
Updated 17 октября, 00:58
Всего было ввезено 70 партий фрукта, которые успешно прошли фитосанитарный контроль и поступили в продажу. Этот сезонный фрукт особенно популярен осенью и зимой.
Поставки хурмы продолжаются, и пик ввоза обычно приходится на декабрь, когда спрос на фрукт растёт. Несмотря на небольшое снижение объёмов по сравнению с прошлым годом, специалисты отмечают, что это временное явление, и поступления будут увеличиваться.
Хурму называют «женской ягодой» из-за её положительного влияния на здоровье женщин. В ней содержится магний, который помогает синтезу женских гормонов, а также витамины, полезные для сердечно-сосудистой системы.