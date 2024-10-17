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Posted 17 октября, 12:03

Published 17 октября, 12:03

Modified 17 октября, 12:05

Updated 17 октября, 12:05

Для победы требовалось продемонстрировать доскональное знание особенностей животноводства

Животновод из Новосибирской области стала лучшим зоотехником-селекционером России

17 октября 2024, 12:03
Фото: 1MI
Для победы требовалось продемонстрировать доскональное знание особенностей животноводства
Новосибирский зоотехник-селекционер Надежда Овчинникова, работающая на предприятии «Сибирская Нива» в Маслянинском районе, получила звание «Ведущий селекционер в мясном скотоводстве»

Конкурс проходил в Москве на территории Российского государственного аграрного университета МСХА имени К. А. Тимирязева.

В этом году в конкурсе за звание лучшего по профессии боролись более 100 конкурсантов из 60 регионов нашей страны, а также из Республики Беларусь. Конкурс предусматривал четыре этапа, включающих теоретические и практические задания. У участников конкурса выявляли практические навыки работы с зоотехнической документацией и информационными системами, практические навыки работы с животными, теоретические знания в области зоотехники.

«Это большая честь, что именно наш специалист получил такое звание. Конечно, стоит отметить, что оба наших конкурсанта достойно выступили среди всех селекционеров страны. Наличие таких специалистов в столь важной сфере сельского хозяйства благоприятно скажется на развитии и поддержке высокого уровня деятельности животноводства. Со стороны правительства Новосибирской области мы также оказываем государственную поддержку для племенного животноводства, в том числе крупного рогатого скота мясного и молочного направлений», — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

Для закрепления квалифицированных кадров на предприятиях агропромышленного комплекса в сельской местности оказывается государственная поддержка гражданам Российской Федерации в возрасте до 35 лет, получившим среднее профессиональное или высшее образование. Единовременные выплаты предоставляются молодым специалистам, принятым в течение года со дня окончания обучения на работу в организации, осуществляющие сельскохозяйственное производство в сельской местности Новосибирской области.

РСХБ усилит поддержку сельских территорий и фермерства Новосибирской области
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#Новосибирск#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Конкурс#Победа
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