Животновод из Новосибирской области стала лучшим зоотехником-селекционером России

В этом году в конкурсе за звание лучшего по профессии боролись более 100 конкурсантов из 60 регионов нашей страны, а также из Республики Беларусь. Конкурс предусматривал четыре этапа, включающих теоретические и практические задания. У участников конкурса выявляли практические навыки работы с зоотехнической документацией и информационными системами, практические навыки работы с животными, теоретические знания в области зоотехники.