Новосибирские студенты уже несколько месяцев обходят раскопки по пути в колледж

Posted 21 октября, 11:00
Published 21 октября, 11:00
Modified 21 октября, 11:02
Updated 21 октября, 11:02
Хотя работы должны были завершиться 15 октября, участок по-прежнему остаётся открытым, а завершение сдвинули на 22 октября. Однако, как сообщают очевидцы, на сегодняшний день, 21 октября, активные работы по закапыванию ямы так и не начались.
По словам Натальи Панкиной, местной жительницы, проход к колледжу и школе теперь стал настоящим испытанием. Школьники, живущие в стороне от раскопок, почти не затронуты ситуацией, но студенты вынуждены ежедневно обходить этот участок, делая большой крюк.
«Разрыли где-то в августе, начале сентября. Рабочие есть на объекте — три-четыре человека. Там колледж и школа рядом. Школьники не приближаются к этим раскопкам, т. к. жилые дома в другой стороне. А вот студентам колледжа приходится долго обходить этот участок», — рассказала Наталья Панкина в разговоре с Om1 Новосибирск.
Несмотря на укладку труб и начало заливки их битумом, работы затянулись. Местные жители опасаются, что с приходом дождей и снега ситуация ещё больше ухудшится.