atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 11:00

Published 21 октября, 11:00

Modified 21 октября, 11:02

Updated 21 октября, 11:02

Раскропки на левом берегу

Новосибирские студенты уже несколько месяцев обходят раскопки по пути в колледж

21 октября 2024, 11:00
Фото: Om1 Новосибирск
Раскропки на левом берегу
В Ленинском районе Новосибирска, на улице Планировочной, с августа разрыт участок трубопровода, что создает значительные неудобства для местных жителей, особенно студентов местного колледжа.

Хотя работы должны были завершиться 15 октября, участок по-прежнему остаётся открытым, а завершение сдвинули на 22 октября. Однако, как сообщают очевидцы, на сегодняшний день, 21 октября, активные работы по закапыванию ямы так и не начались.

По словам Натальи Панкиной, местной жительницы, проход к колледжу и школе теперь стал настоящим испытанием. Школьники, живущие в стороне от раскопок, почти не затронуты ситуацией, но студенты вынуждены ежедневно обходить этот участок, делая большой крюк.

«Разрыли где-то в августе, начале сентября. Рабочие есть на объекте — три-четыре человека. Там колледж и школа рядом. Школьники не приближаются к этим раскопкам, т. к. жилые дома в другой стороне. А вот студентам колледжа приходится долго обходить этот участок», — рассказала Наталья Панкина в разговоре с Om1 Новосибирск.

Несмотря на укладку труб и начало заливки их битумом, работы затянулись. Местные жители опасаются, что с приходом дождей и снега ситуация ещё больше ухудшится.

Движение по ряду улиц в Новосибирске затруднено из-за ремонта теплосетей
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура поддержала иски новосибирцев к СГК из-за аварий на теплосетяхКогда завершат ремонт на раскопанных улицах в Новосибирске — где сейчас меняют трубыПарящие трубы и котлован — во что СГК превратила двор в Октябрьском районе
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Теплотрасса#Трубы#Теплосети#СГК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика