Новосибирские студенты уже несколько месяцев обходят раскопки по пути в колледж

Хотя работы должны были завершиться 15 октября, участок по-прежнему остаётся открытым, а завершение сдвинули на 22 октября. Однако, как сообщают очевидцы, на сегодняшний день, 21 октября, активные работы по закапыванию ямы так и не начались.